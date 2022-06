IL CALCIO CON LE TETTE SUMMER COLLECTION! – LA FINALISTA ITALIANA DI MISS MONDO REBECCA ARNONE SCAPOCCIA PER CRISTIANO RONALDO (E JOSH HUTCHERSON, L'ATTORE DI "HUNGER GAMES") – LADY HERNANDEZ VS L’HATER CHE LE CONTESTA LA MINIGONNA – BORRIELLONE PARLA DELLA STORIA CON BELEN: “OGGI SONO SINGLE” (DONNE, FATEVE SOTTO!) - CHIARA NASTI: “POSSO FAR FINTA DI ESSERE PERFETTA MA NON MI SVENDO COME UNA PAGLIACCIA” – LA CHIAPPA ARROSTITA DI WANDA NARA - VIDEO

Chi è l'uomo più bello del mondo? “Josh Hutcherson, l'attore di Hunger Games, per è l'attore più bello del mondo, da sempre ho una cotta per lui”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Rebecca Arnone, la vincitrice italiana della manifestazione 'Miss Mondo'. E tra i calciatori chi è secondo lei il più affascinante? “Fisicamente mi piace Cristiano Ronaldo, perché è moro ed io ho un debole per i mori”. E qual è la donna più bella, quella che la ispira di più? “La donna a cui mi ispiro è Bianca Balti”. Lei è fidanzata da un anno con Federico. “Sì, sarà un anno a luglio”. Ma chissà quanto sarà corteggiata dagli uomini. “Non molto a dire la verità”. Lei ha una passione molto particolare: il tiro a segno. “Sì, con la pistola, il tiro sportivo, ho anche il porto d'armi”.

La nota giornalista Eleonora Boi si mostra in tutta la sua bellezza e fa impazzire il pubblico del web con le sue forme super sensuali. Eleonora Boi si gode le vacanze in Grecia e fa impazzire i social con i suoi scatti. Scatenati nei commenti i follower di lady Gallinari...

LO SFOGO SOCIAL DI LADY HERNANDEZ CONTRO UNA HATER

lady hernandez

Duro sfogo di Zoe Cristofoli contro una hater su Instagram. Quest'ultima ha infatti commentato sotto alcune foto postate da lady Hernandez soffermandosi sul suo aspetto fisico, invitandola a non indossare minigonne viste le gambe, a detta sua, non perfette. Non si è fatta attendere però la replica dell'influencer, che ha scritto: "In tutto ciò continua e vuole decidere lei se posso mettere la gonna. Nel 2022 ancora così siamo... Ora ho 12 kili in più, parto da 22 in più: 2 mesi post parto, tanto allenamento in cui molti sono stati trasformarti in massa muscolare. Ok, non sono perfetta: ma la perfezione non esiste! Mettetevelo in testa: nessuno può decidere cosa potete o non mettervi. Se fanno la taglia per tutte non vedo perché non dovrei vestirmi così. Se mi piaccio, sto bene e sono felice!"

LO SFOGO SOCIAL DI LADY ZACCAGNI

Lungo sfogo social da parte di Chiara Nasti. La modella, ultimamente al centro delle polemiche per alcune uscite social infelici, ha voluto rispondere così a chi l'ha attaccata negli scorso giorni: "Una volta e per sempre: sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura. Chi mi segue sa bene che dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità. Potrei come tante far finta di dire sempre la verità.

Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una famiglia stupenda, amici e l'amore! Non ho mai cercato compromessi, prese in giro da chi mi segue con finte pubblicità, finti sorrisi e mancanza di rispetto. Racconto solo la mia storia. Spesso vorrei smascherare, mentre loro mi additano, le loro fine buone intenzione, come il resto delle loro foto mal photoshoppate. Vi voglio bene e so che mi state sempre vicino e non è giusto essere sempre attaccati da chi elemosina like. Bisogna avere rispetto per chi sta vivendo un momento bello come la gravidanza"

Ecco, Belen. Pensava fosse la storia della sua vita?

«Ero talmente immaturo che non ci ho mai pensato. Ho vissuto quella storia senza farmi troppe domande. Ora non ho una compagna, sono follemente innamorato della mia vita».

