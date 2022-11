23 nov 2022 08:27

IN CAMBIO BERGOGLIO AVRA’ DATO UNA BENEDIZIONE AL POVERO SIMEONE? PAPA FRANCESCO IN CURA DAL MEDICO DELL'ATLETICO MADRID PER IL DOLORE AL GINOCCHIO (TRA POCHE SETTIMANE TORNA IN CAMPO!) - LO HA RESO NOTO LO STESSO MEDICO DELLA SQUADRA DI CALCIO SPAGNOLA, JOSE MARIA VILLALON, SPIEGANDO DI ESSERE "OTTIMISTA SUL FATTO CHE IL PAPA POSSA ESSERE AIUTATO" AD AFFRONTARE "QUESTO PROCESSO DI ARTROSI"