Da tuttonapoli.net

"L’altro giorno ho sentito un giornalista chiedere a Jorginho se stesse pensando al Pallone d’Oro. A uno del genere gli strapperei il patentino, come si fa a fare certe domande o a pensare che Jorginho possa vincere il Pallone d’Oro? Pura follia”. Questa la frase pronunciata nei giorni scorsi da Antonio Cassano ai microfoni della BoboTv, esternazione che puntualmente è stata ripresa dai social per ironizzare su Cassano, finito nel bersaglio dell'ironia social dopo il rigore decisivo calciato da Jorginho contro la Spagna.

Da fanpage.it

Antonio Cassano, molto duro con Lukaku nella sua abituale chiacchierata con Vieri, Adani e Ventola nell'ultima puntata della ‘Bobo TV' su Twitch: "I gol li puoi anche sbagliare, il problema è che non l'ha mai ciapata, che è diverso. È facile fare gol contro l'Empoli, il Frosinone, il Bologna, la Sampdoria, con tutto il rispetto, mentre in Nazionale ha segnato ad Andorra, Liechtenstein etc etc".

Cassano non ne fa una questione di reti sbagliate, ma di utilità per la squadra, inesistente contro l'Italia: "L'altro giorno quello che ha combinato Lukaku… non è riuscito a tenere una palla, non è riuscito a dare una palla. Chiellini per me è uno dei difensori più forti che la storia italiana abbia mai avuto, è fenomenale, però ha 38 anni (ne compirà 37 il mese prossimo, ndr) con mille problematiche, non ha più la forza di prima, Lukaku ha fatto una grande fatica l'altro giorno, non con i gol, ma a tener palla, non riusciva a fare niente. Poi se sei un minimo furbo, di là fai fatica… buttati dalla parte di Bonucci che fa più fatica a difendere".

Del resto già nel 2019 Cassano aveva bocciato l'acquisto di Lukaku da parte dell'Inter: "A me personalmente non piace, a quelle cifre è una follia. Se fossi l'Inter non lo prenderei". Dopo uno Scudetto vinto e decine di gol messi a segno, evidentemente l'opinione di Fantantonio non è cambiata di molto…

