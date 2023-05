CE LA FARA’ DYBALA A SCENDERE IN CAMPO CONTRO IL BAYER LEVERKUSEN? STASERA SEMIFINALE D’ANDATA DI EUROPA LEAGUE ALL’OLIMPICO. LA “JOYA” VUOLE GIOCARE MA LA CAVIGLIA COLPITA DURO DA PALOMINO NON È ANCORA GUARITA DEL TUTTO, QUESTA MATTINA IL TEST DECISIVO. MOU: “DYBALA IN CAMPO DAL PRIMO MINUTO? PENSO DI NO” – L’IMITAZIONE STRACULT DELLO SPECIAL BY MAURIZIO CROZZA - VIDEO

Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it

dybala

Un’altra mattinata importante per la Roma e per Paulo Dybala. Perché come accaduto anche nelle ultime due partite della squadra, anche stavolta la presenza della Joya sarà decisa a poche ore dalla sfida.

Questa è la più importante della stagione insieme al ritorno da giocare in Germania, anche per questo, in virtù del doppio incrocio, lo staff medico della Roma e José Mourinho studieranno per Paulo la migliore soluzione.

crozza mourinho

Quindi se giocare titolare, oppure se partire inizialmente dalla panchina per poi eventualmente scendere in campo e accumulare minuti nelle gambe nel corso del secondo tempo.

Una scelta, quindi, in base alla situazione atletica del ragazzo e della condizione della caviglia destra non ancora guarita e che lo ha costretto a saltare l’allenamento di martedì, trascorrendo quindi il pomeriggio con l’osteopata. Ieri, nell’allenamento di rifinitura, ha lavorato regolarmente con il gruppo ma la linea che il club intende seguire è quella della prudenza.

jose mourinho foto mezzelani gmt 090

Questa mattina staff e giocatore - che vorrebbe comunque giocare - decideranno una volta per tutte la sua situazione per il match di questa sera: «Dybala titolare, non lo so. Vediamo domani, la sensazione oggi è no. Non voglio che domani si dica che io sono bugiardo, dico che penso di no», ha detto Mourinho in conferenza stampa sulla condizione del suo attaccante.

paulo dybala 4 paulo dybala 5 paulo dybala 2