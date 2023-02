CHE BELLA REPUTAZIONE CHE HA LA JUVENTUS ALL'ESTERO! - DURANTE LA PARTITA TRA NANTES E I BIANCONERI, I TIFOSI FRANCESI ESPONGONO UNO STRISCIONE CONTRO LA "VECCHIA SIGNORA": "CLUB DEGLI IMBROGLI, DEGLI INTRIGHI E DELLA REPRESSIONE. DA 27 ANNI SEMPRE LO STESSO LEITMOTIV. JUVE MERDA" - IL RIFERIMENTO ALLE VICENDE RECENTI DEL CLUB BIANCONERO, MA ANCHE ALL'ULTIMO INCROCIO TRA LE SQUADRE, PROPRIO 27 ANNI FA - GIÀ ALL'ANDATA I SUPPORTER DEL NANTES AVEVANO PRESO DI MIRA LA JUVE, CANTANDO: "SERIE B, SERIE B" - VIDEO

Nantes supporters taunted Juventus fans after the game, chanting ‘Serie B, Serie B, Serie B.’ #Juventus [@Boskiri_90] pic.twitter.com/bl1wcesoMT — Italian Football News ?? (@footitalia1) February 17, 2023

Estratto dell'articolo di Lelio Donato per www.goal.com

I tifosi francesi, già protagonisti all'andata con un coro di sfottò, espongono uno striscione contro la Juventus: "Il club degli imbrogli". […] I tifosi francesi hanno, come sempre, reso lo 'Stadio della Beaujoire' un'autentica bolgia cantando e saltando per l'intera durata della gara nonostante la pesante sconfitta inflitta dai bianconeri agli idoli di casa. Ma non solo.

Sugli spalti ad un certo punto è comparso uno striscione di insulti nei confronti della Juventus, […]: "Club degli imbrogli, degli intrighi e della repressione . Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv. Juve m**a".

Proprio ventisette anni fa si era giocato l'ultimo incrocio tra le due squadre, che valeva l'accesso alla finale di Champions League. A spuntarla furono i bianconeri che poi avrebbero alzato la Coppa dei Campioni sotto il cielo di Roma. […] Già all'andata, d'altronde, i tifosi del Nantes avevano provocato quelli della Juventus quando al termine della partita di Torino hanno intonato il coro 'Serie B, Serie B'.

