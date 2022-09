CHE CE FREGA DELL'AMICHEVOLE "CONTENTINO", MEJO MILLY CARLUCCI! - LA FIGC HA FATTO RICHIESTA ALLA RAI DI ANTICIPARE LA PARTITA TRA ITALIA E AUSTRIA DAL 20 AL 19 NOVEMBRE, MA LA TV PUBBLICA HA DETTO NO PERCHÉ QUELLA SERA C'È "BALLANDO CON LE STELLE" - LA CONTROPROPOSTA DI RAI È STATA ANTICIPARE LA PARTITA ALLE 18.30 E TRASMETTERLA SU RAISPORT, MA LA FEDERAZIONE HA PREFERITO…

Prima luci sul Mondiale, poi fischio d'inizio al Prater di Vienna. Domenica 20 novembre, Qatar-Ecuador passa la palla ad Austria-Italia, ma si tratta di due mondi all'opposto: dal duello con in gioco punti che pesano e suggestioni al test amichevole per mettere alla prova qualche speranza azzurra. Non c'era una data diversa perché la nostra Nazionale evitasse di entrare in rotta di collisione con l'evento più significativo al quale non siamo invitati?

C'era, ma non in prima serata e, soprattutto, non su Rai Uno, ma su RaiSport: sabato, il giorno prima, alle 18 o 18,30. Motivo? La prima serata è per Ballando con le Stelle, trasmissione che si rinnova, con successo, da anni e che ha in Milly Carlucci il suo punto di equilibrio. Tradotto: la Figc non poteva accettare una condizione di precarietà per l'Italia campione d'Europa perché certi precedenti sono pericolosi e perché si tratta pur sempre di calcio e di azzurro.

Così, meglio dirottare sulla data dell'inaugurazione, in Qatar, del Campionato del Mondo per salvare Rai Uno e la visione delle 20,45, tutta (forse) per la nostra trasferta viennese. Novembre, per noi, sarà il mese della sperimentazione ancora più profonda di quelle a cui ci ha abituato il ct Roberto Mancini: il 16 a Tirana contro l'Albania e, come detto, il 20 a Vienna scenderà in campo una Nazionale ricca di novità con profili che potranno mettere un piede nello spogliatoio dei grandi in attesa del viaggio dentro alle qualificazioni per l'Europeo del 2024 in agenda dal prossimo marzo.

