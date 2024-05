CHE LA "DEA" CE LA MANDI BUONA! - LA VITTORIA DELL'EUROPA LEAGUE DA PARTE DELL'ATALANTA TIENE VIVE LE SPERANZE DI PORTARE 6 SQUADRE ITALIANE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE - LA ROMA, CHE È SESTA IN CLASSIFICA, ORA DOVRA' TIFARE CONTRO I BERGAMASCHI: SE DOVESSERO FINIRE IL CAMPIONATO FUORI DALLE PRIME 4, I GIALLOROSSI SI QUALIFICHERANNO IN COPPA CAMPIONI - ANCHE NAPOLI E TORINO DEVONO TIFARE PER UN'ALTRA ITALIANA IMPEGNATA IN UNA FINALE EUROPEA VISTO CHE…

Estratto da www.repubblica.it

atalanta bayer leverkusen gasperini con la coppa

Il successo dell’Atalanta in Europa League rende concreto lo scenario di sei squadre italiane nella prossima Champions League. Cinque sono già qualificate, la sesta sarebbe la Roma che dovrà aspettare almeno fino a domenica prossima. La condizione adesso è che l’Atalanta non finisca il campionato fra le prime 4.

QUANTE SQUADRE ITALIANE IN CHAMPIONS

Al momento ci sono 5 squadre qualificate in Champions. L’Inter andrà in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda, il Milan in seconda o terza, il Bologna in quarta. L’Atalanta era già qualificata dal campionato, essendo certa di finire comunque fra le prime cinque, ma ora è qualificata di diritto anche come detentrice dell’Europa League[…]

Se invece termina dal quinto posto in giù, si aggiunge di diritto alla pattuglia di squadre qualificate. E questo è quello che vale per l’Atalanta: se chiude fra le prime 4, non libera un posto, se invece è quinta o peggio, si aggiunge alle prime 4 squadre qualificate dal campionato. Solo a questo punto scatta anche il posto extra per l’Italia: se le qualificate sono solo 4, il posto bonus va alla quinta del campionato. Se le qualificate sono 5 (4 più l’Atalanta come detentrice dell’Europa League), il posto bonus va alla sesta.

GASPERINI FESTA ATALANTA

COSA SERVE ALLA ROMA PER ANDARE IN CHAMPIONS

La vittoria dell’Atalanta sul Bayer Leverkusen tiene in corsa dunque la sesta classificata, che è la Roma. […] Se fino a oggi la Roma tifava per l’Atalanta, ora dovrà tifare contro. E contestualmente dovrà tifare per la Juventus, rivale storica, e il Bologna. […]

LA ROMA PUÒ QUALIFICARSI DOMENICA SE:

- il Bologna e la Juventus vincono, l’Atalanta non vince. In questo caso i nerazzurri scivolano a -4, con un recupero ancora da disputare

CHAMPIONS LEAGUE

- la Juventus vince o pareggia, il Bologna pareggia, l’Atalanta perde: in questo caso l’Atalanta va a -3 dal quarto posto, può raggiungere il Bologna a 69 ma ha perso entrambi gli scontri diretti, e sarebbe quinto anche in una parità a 69 con Juventus e Bologna (Bologna 8 punti, Juventus 4 punti, Atalanta 2).

L’Atalanta è invece in vantaggio con la Juventus per differenza reti generale in caso di parità a due squadre. […]

champions league europa league conference league

SE LA FIORENTINA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE

Cosa succede se la Fiorentina vince la Conference League? Si qualifica automaticamente all’Europa League. E dal risultato dei viola dipenderanno anche il destino di Torino e Napoli, che sono attualmente al nono e al decimo posto in classifica.

Se la Fiorentina vince la Conference League e l’Atalanta non chiude fra le prime quattro, l’Italia avrà le prime 6 squadre in Champions, altre due in Europa League (la Lazio settima e la Fiorentina detentrice di Conference) e una in Conference League.

Se invece la Fiorentina vince la Conference League ma l’Atalanta chiude fra le prime quattro, l’Italia avrà 5 posti in Champions e 3 in Europa League: Roma e Lazio più la Fiorentina detentrice di Coppa. La nona andrà in Conference League. Ovviamente tutto questo vale se la Fiorentina non arriva settima in campionato, eventualità che come abbiamo visto è residuale.

conference league

Se la Fiorentina non vince la Conference League, e l’Atalanta libera il sesto posto in Champions, avremo: Roma in Champions, la settima in Europa League (Lazio), l’ottava in Conference League (Fiorentina, Napoli o Torino).

Se la Fiorentina non vince la Conference e l’Atalanta non libera il sesto posto in Champions, avremo: 5 italiane in Champions, due in Europa League (Roma e Lazio), più l’ottava in Conference League (Fiorentina, Napoli o Torino).