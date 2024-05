CHE SUCCEDE A NOVAK DJOKOVIC? IL SERBO, DUE GIORNI DOPO AVER FESTEGGIATO I 37 ANNI, È STATO VISTO TREMARE A BORDOCAMPO DURANTE LA PARTITA CONTRO IL CECO TOMAS MACHAC CHE LO HA SCONFITTO, COSTRINGENDOLO A LASCIARE L'ATP 250 DI GINEVRA – ERA GIÀ SUCCESSO IN PASSATO CHE DJOKOVIC TREMASSE IN CAMPO: NEL 2022, ALLE ATP FINALS DI TORINO. ALL’EPOCA LUI SPIEGÒ CHE NON SI TRATTAVA DI UN PROBLEMA FISICO, MA… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Guendalina Galdi per www.corriere.it

«Certo che sono preoccupato. Quest'anno non ho giocato bene per niente, a parte qualche partita qua e là. Le cose sono quelle che sono, non mi vedo come il favorito a Parigi». Novak Djokovic, due giorni dopo aver festeggiato i 37 anni, ha lasciato l'Atp 250 di Ginevra, eliminato dal ceco Tomas Machac (6-4, 0-6, 6-1), amareggiato. […]

E mentre lui si preoccupa del suo tennis e dei risultati, ai suoi fan non è piaciuto vederlo tremare a bordocampo.

L'evidente tremolio tuttavia non è una novità. Nel 2022, alle Atp Finals di Torino, contro Medvedev si verificò lo stesso episodio. E poi ancora nella finale contro Ruud. Allora Djokovic spiegò che quel fenomeno non dipendeva da alcun problema fisico ma era soltanto dovuto alla stanchezza, al nervosismo e alla tensione del match. Sensazioni che sono tornate (evidenti) anche ora a Ginevra.

La sconfitta contro Machac insomma ha fatto apparire (e ritornare) nuovi e vecchi fantasmi. E adesso? «Cercherò di prendere le partite una dopo l'altra. Non ho passato una bella serata e oggi è stata dura — ha ammesso ancora Nole dopo l'eliminazione di Ginevra —. Ho avuto delle sensazioni orribili durante la prima parte della partita. Non voglio togliere alcun merito a Tomas, che ha meritato la vittoria, ma non so cosa pensare di questa partita. Preferisco dimenticarlo. […] Non è bello soffrire così in campo. È difficile concentrarsi sul tennis quando hai altro in mente. Spero solo di essere pronto per il Roland Garros».

