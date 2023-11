CHELSEA E MANCHESTER CITY RISCHIANO LA RETROCESSIONE DOPO LA PENALIZZAZIONE ALL’EVERTON – I GIGANTI INGLESI TREMANO DOPO CHE LE AUTORITÀ DEL CALCIO BRITANNICO HANNO PUNITO I “TOFFIES” CON - 10 IN CLASSIFICA PER AVER SFORATO I LIMITI DEL FAIR PLAY FINANZIARIO DI “APPENA” 20 MILIONI – I DUE CLUB, CHE SONO SOTTO INDAGINE DALLA PREMIER LEAGUE SONO MESSI MOLTO PEGGIO: LA SANZIONE ALL’EVERTON È ARRIVATA PER UNA SINGOLA INFRAZIONE, MENTRE I “CITIZENS” SONO ACCUSATI DI 115 PRESUNTE VIOLAZIONI E I LONDINESI…

Il caso Everton, penalizzato di 10 punti in classifica per uno sforamento di 20 milioni, rischia di avere gravi conseguenze anche su altri club: per il Manchester City e il Chelsea, due società sotto indagine da parte della Premier League, il rischio di una sanzione pesante aumenta. Lo assicura The Times, che sottolinea come la sanzione dei Toffees sia stata per una singola violazione delle regole della Premier, mentre il City è stato accusato di 115 presunte violazioni. Il Chelsea, invece, è ancora sotto indagine ma le accuse appaiono inevitabili poiché i nuovi proprietari hanno auto-dichiarato pagamenti che sembrano aver violato le regole della Premier durante la gestione della precedente proprietà.

Considerando la sanzione inflitta all'Everton, spiega il quotidiano, la minaccia di una penalizzazione di 30 punti o la retrocessione automatica dalla Premier League sembrerebbe dunque molto concreta per entrambi se le accuse fossero provate da parte della commissione indipendente.[...] Il Chelsea, inoltre, ha anche avuto una perdita a bilancio di 154 milioni nel 2020/21 e di 121 milioni di sterline nel 2021/22, anche se il club ha dichiarato di essere in conformità con le regole della Premier per il 2022/23 nonostante una spesa di circa 600 milioni nelle finestre di mercato della scorsa stagione, grazie alle cessioni di giocatori.[...]

