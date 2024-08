CI MANCAVA LA “BAMBA” AI GIOCHI DI PARIGI: TOM CRAIG, GIOCATORE AUSTRALIANO DI HOCKEY SU PRATO, E’ STATO ARRESTATO MENTRE ACQUISTAVA COCAINA DA UNO SPACCIATORE NEL QUARTIERE DI PIGALLE - L’ATLETA, TROVATO IN POSSESSO DI UN GRAMMO DI COCA, È FINITO IN GALERA. IN MANETTE ANCHE LO SPACCIATORE, UN RAGAZZO DI 17 ANNI - ECCO COSA RISCHIA TOM CRAIG…

Un giocatore di hockey su prato dell'Australia è stato arrestato a Parigi. Tom Craig, che ha disputato le Olimpiadi, è sospettato di aver acquistato cocaina. L'uomo è stato arrestato martedì sera dopo un'irruzione della polizia nel quartiere di Pigalle. L'atleta, secondo France Info, sarebbe stato arrestato perché trovato in possesso di un grammo di cocaina.

Tom Craig, che è un attaccante dei Kookaburras, martedì sera avrebbe lasciato la cena di gruppo con la squadra nazionale per fare un giro in città. Le forze dell'ordine però lo hanno avvistato ai piedi di un edificio del nono arrondissement attorno alla mezzanotte di martedì 6 agosto, e poco dopo è stato arrestato dalla Narcotici di Parigi. France Info ha riferito: "La polizia ha arrestato due uomini nel bel mezzo di una transazione". Arrestato, con Craig, anche lo spacciatore, un ragazzo di 17 anni che era particolarmente rifornito.

Il Comitato Olimpico australiano conferma l'arresto di un atleta

Il Comitato Olimpico australiano non ha fatto il nome dell'hockeista ma ha confermato la notizia: "Confermiamo che un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto". Aggiungendo che: "Non è stata formulata alcuna accusa. L'AOC continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team".

Cosa rischia l'atleta australiano? Secondo una legge introdotta in Francia nel 2020 le persone trovate in possesso di meno di cinque grammi di cocaina possono incorrere in multe immediate fino a 150 euro. Coloro che sono stati già condannati per reati gravi rischiano invece di finire in galera.

