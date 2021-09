COME DAGO-ANTICIPATO PER LA DIREZIONE DI RAI SPORT E’ UN DUELLO ALLO SPRINT TRA AURO BULBARELLI E ALESSANDRA DE STEFANO – UNA VERA E PROPRIA GUERRA DEL PEDALE TRA L’ATTUALE DIRETTORE EX VOCE DEL GIRO D’ITALIA E ARTEFICE DELL'OPERAZIONE ADANI E LA GIORNALISTA REDUCE DAL SUCCESSO DELLA TRASMISSIONE OLIMPICA “IL CIRCOLO DEGLI ANELLI E CONDUTTRICE DEL “PROCESSO ALLA TAPPA” - LE QUOTE ROSA SONO DIVENTATE IL TALLONE D'ACHILLE DELLA NUOVA GESTIONE RAI...

https://m.dagospia.com/ldquo-adani-90-deg-minuto-vogliono-distruggere-rai-rdquo-ndash-283577

LA DAGONOTA DEL 22 SETTEMBRE 2021

auro bulbarelli 9

Cosa sta succedendo a Raisport? Sono iniziate le grandi manovre per la direzione. Dopo il colpaccio Adani, sono segnalate in rialzo le azioni di Auro Bulbarelli, l’attuale direttore in quota Lega. L’arrivo dell’ex commentatore di Sky Sport a 90° Minuto è stato fortemente voluto da Bulbarelli. Si tratta di un’operazione di immagine per avvicinare a “mamma Rai” anche il pubblico più giovane. Lele Adani è infatti molto seguito sui social e sulla piattaforma Twitch (grazie alla Bobo TV) ed è anche commentatore con Pardo delle partite virtuali di Fifa 22, il gioco di calcio più amato dagli appassionati di videogiochi.

auro bulbarelli alfredo martini

Quello della corsa alla direzione di Raisport sta diventando una guerra del pedale. L’ex voce del Giro d’Italia, Auro Bulbarelli, si deve guardare da Alessandra De Stefano, reduce dal successo della trasmissione olimpica “Il circolo degli anelli e conduttrice del “Processo alla Tappa”. Chi avrà la meglio allo sprint?

TERREMOTO A RAISPORT

Marco Antonellis per tpi.it

alessandra de stefano

Ascolti televisivi “straordinari” e una Rai veramente “eccezionale”: così si è espresso il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, durante la celebrazione delle Nazionali di pallavolo campioni d’Europa, ricevute dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, e in diretta questa mattina su Rai1, a cura del Tg1.

sara simeoni il circolo degli anelli 2

Parlando della grande attenzione verso le nostre Nazionali di pallavolo e della popolarità raggiunta, Malagò ha detto: “Lo abbiamo visto anche dagli ascolti televisivi, straordinari. Su questo la Rai è stata veramente eccezionale, che ha messo in condizione di poter far godere nel vero senso della parola a tutto un popolo, l’Italia, questi due meravigliosi successi che inorgogliscono il Comitato olimpico e il nostro Paese”.

Ma se Malagò è contento, c’è chi soffre e non poco dalle parti di Rai Sport: quest’anno Novantesimo minuto sta totalizzando ascolti da “notte fonda”. Basti pensare che domenica ha totalizzato appena il 3,7 % di share quando la media dello scorso anno era sopra al 7%. Insomma, non si tratta di uno zero virgola di differenza. Ma presto, giurano i bene informati, potrebbero esserci grandi novità alla direzione di Rai Sport: in pole position al momento c’è Alessandra de Stefano. Potrebbe essere lei il nuovo direttore.

sara simeoni il circolo degli anelli 4

Altra partita fondamentale sarà quella del TG1: anche qui ci sono in lizza molte donne, forse perché le “quote rosa” sono diventate il vero tallone d’Achille della nuova gestione Rai.

Quattro i nomi in pista: Maggioni, Sala (molto gradita dal nuovo PD targato Enrico Letta), Paterniti e Busi. Non mancano comunque nemmeno gli uomini, Francesco Giorgino e Antonio Di Bella su tutti. Il via ai cambiamenti arriverà subito dopo il ballottaggio delle amministrative. Resta da capire cosa faranno “Napoleone” e la “British” (così sono stati soprannominati i nuovi vertici Rai) con il piano industriale firmato Salini – Foa – Matassino che prevedeva il trasferimento del potere e del budget dalle reti ai generi e poi cosa faranno con il piano dell’informazione e il tanto atteso sito d’informazione digitale.

alessandra de stefano

Infine, il vertice dovrà decidere sui numerosi conflitti d’interesse in Cda e sui canali inglese e istituzionale. Tutte faccende di non poco conto.

auro bulbarelli AURO BULBARELLI sara simeoni il circolo degli anelli 1