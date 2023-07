COME SI DICE “CAGOTTO” IN CATALANO? – È SALTATA L'AMICHEVOLE TRA JUVENTUS E BARCELLONA CHE SI DOVEVA GIOCARE A SAN FRANCISCO PERCHÉ UN VIRUS GASTROINTESTINALE HA DECIMATO LA SQUADRA DI XAVI – MERCATO BIANCONERO: L'INTRECCIO CON IL BARCA PER ARRIVARE A KESSIE E L'INCOGNITA VLAHOVIC (NON SOLO IL PSG È ALLA FINESTRA). MENTRE LUKAKU LANCIA UN MESSAGGIO VIA SOCIAL: “QUANDO L'ODIO NON FUNZIONA, LORO INIZIANO A RACCONTARE BUGIE” (CON CHI CE L'AVEVA? CON I DIRIGENTI DELL'INTER O CON UN GIORNALE ROSA?)

Estratto dell’articolo di Nicola Balice per “La Stampa”

barcellona allenamenti a san francisco

Per vedere all'opera la prima Juve della stagione bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Un virus gastrointestinale ha infatti costretto il Barcellona di Xavi a dare forfait quando a San Francisco era ancora mattina, costringendo anche il gruppo di Max Allegri a rivedere i piani ripiegando su un allenamento al Levi's Stadium.

[…] il virus del Barça ora rimanda alla notte tra giovedì e venerdì il prossimo impegno quando alle 4.30 italiane andrà in scena la sfida con il Milan al Dignity Healt Sports Park di Los Angeles.

juventus in partenza per san francisco

[…] resta il mercato a tenere banco attorno a tutto il mondo bianconero. L'intreccio con il Barcellona per arrivare a Frank Kessié non viene intaccato dal mancato appuntamento in amichevole.

Ma molto continua a ruotare attorno all'intrigo che coinvolge Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Il belga non pensa a un dietrofront in direzione Inter, l'avvocato Sebastien Ledure non si alza dalla tavola apparecchiata con la Juve nonostante il forcing dell'Al-Hilal. E Big Rom via social lancia un messaggio criptato ma non troppo, scritto in bianco e nero ma con obiettivi nerazzurri: «Quando l'odio non funziona, loro iniziano a raccontare bugie».

Ma per fare in modo che il piano Lukaku-Juve possa definirsi (Jonathan David del Lille è qualcosa di più di un'alternativa) è necessario che a fargli posto sia sempre Vlahovic, ancora in attesa di un'offerta concreta, magari da quel Psg alle prese con la grana Mbappé o dal Real Madrid a sua volta tirato in ballo dal caso della stella francese.

La lista delle pretendenti di Vlahovic è in realtà molto più lunga, anche se il serbo sembra essere il piano B un po' per tutti. Pure per il Bayern Monaco, che lo tiene in lista ma spinge per Harry Kane: la Bild rivela del blitz di sua moglie Katie Goodland per cercare casa e individuare le scuole migliori per i figli.

dusan vlahovic in partenza per san francisco lukaku juve inter juventus - allenamenti