COME SI DICE ROSICARE IN INGLESE? MA QUANTO POSSONO ESSERE ANTISPORTIVI GLI INGLESI E GLI AMERICANI CHE SVELENANO SULLA STREPITOSA VITTORIA DI MARCELL JACOBS: INSINUAZIONI, SOSPETTI E IRONIA HANNO MONOPOLIZZATO LE PAGINE DEI QUOTIDIANI MENTRE IL DELUSO AMERICANO FRED KERLEY DICE DI NON SAPERE CHI FOSSE JACOBS - GLI AMERICANI SANNO CHI E' CHRISTIAN COLEMAN, IL VELOCISTA FERMO FINO AL MAGGIO 2022 PER AVER MANCATO TRE CONTROLLI ANTIDOPING IN 12 MESI - MALAGÒ: “JACOBS DOPATO? DISPIACERE E IMBARAZZO…”

STEFANO MEI MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO

1. MALAGÒ: "JACOBS DOPATO? DISPIACERE E IMBARAZZO PER QUESTE INSINUAZIONI"

Da www.gazzetta.it

Dispiacere e imbarazzo. Il numero uno del Coni Giovanni Malagò ha parlato delle insinuazioni che arrivano dagli Usa e dalla Gran Bretagna per l’oro di Jacobs nei 100 metri. “Jacobs accusato di doping? Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista. Dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta - dice Malagò -. Oggi ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell. Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell”.

marcell jacobs oro nei 100m a tokyo

2. COME SI DICE ROSICARE IN INGLESE?

R.S. per "la Stampa"

Il Times e la Washington Post ci impiegano il tempo di una notte per gettare se non fango almeno veleno sulla strepitosa vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri: insinuano, ammiccano, dicono e non dicono. La vittoria dell'italiano è andata minimo di traverso ai signori dello sprint, che peraltro da tre Olimpiadi prendevano batoste da un signore giamaicano, e allora via con i sospetti sull'impresa di Jacobs. E si sa, quando si sospetta, nell'atletica il pensiero corre sempre al proibito. Devono proprio dar fastidio le vittorie italiane: ai Måneskin, dominatori all'Eurovision, mancava solo dessero la colpa del riscaldamento globale, prima di veder smontati tutti i sospetti. Come si dice rosicare in inglese?

la vittoria di marcell jacobs nei 100 m bbc

A INGLESI E AMERICANI LA SCONFITTA NON VA GIÙ «JACOBS È UNO SHOCK»

M.Bon. per il "Corriere della Sera"

Non l'hanno presa sportivamente: ai cronisti americani e inglesi non va giù che un italiano abbia vinto la finale dei 100 metri, la corsa regina dello sport principe dell'Olimpiade. Possibile che si tratti di attacchi acuti di invidia da parte di chi - delle 29 assegnate nella storia dei Giochi - di medaglie d'oro se n'è portate a casa 19 e per questo forse crede di avere un diritto reale sul titolo.

marcell jacobs oro nei 100m a toko2020

«Risultato scioccante» ottenuto da «atleta sconosciuto» sono le frasi prevalenti negli articoli e nei commenti dei reporter di lingua inglese che sui social, sentendosi forse più liberi, aggiungono ironia e seminano dubbi. «Vittoria shock di Jacobs» è il titolo identico di Guardian , Times e Washington Post , «Dal nulla al trono di Bolt» titola invece il Boston Globe . Il fatto che «nessuno dei suoi rivali conoscesse il nuovo campione olimpico» - come scrive il Globe - parte confortato dal secondo, delusissimo arrivato della finale, l'americano Fred Kerley, che dice di «non sapere assolutamente nulla di questo Jacobs».

marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020

Normale, avrebbero potuto concludere i cronisti, se si considera che Kerley corre i 100 metri da appena un anno (era un quattrocentista) e che con Marcell - per colpa del Covid - non ha mai potuto incrociarsi. Che «soltanto i tifosi più fanatici di atletica avessero sentito parlare di Jacobs prima di ieri» - come fa notare il Washington Post - è possibile com' è pure probabile che anche il pubblico americano sappia poco o nulla dei due sprinter yankee in gara ieri, Kerley (2°) e Baker, 5°: la celebrità nazionale - Christian Coleman - è fermo ai blocchi fino al maggio 2022 per aver mancato tre controlli antidoping in 12 mesi.

MARCELL JACOBS

Già, perché se il dubbio è quello di miglioramenti così «improvvisi e immensi» da essere sospetti, come sostiene il Post , agli americani basterebbe ricordare solo gli ultimi tra i tanti casi di loro eroi olimpici beccati in castagna, Tyson Gay e Justin Gatlin. D'altronde - come spiega proprio il Times - «32 delle migliori 50 prestazioni sui 100 metri sono state realizzate da atleti poi trovati positivi o comunque squalificati» e quindi «il peso della storia è un fardello per ogni nuovo campione». Al momento sembra che Jacobs abbia le spalle abbastanza larghe per sopportarlo per i prossimi quattro anni.

TWEET DI MATT LAWTON marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 2 marcell jacobs sul podio 3 marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 1 MARCELL JACOBS VINCE - L'INGLESE HUGHES SQUALIFICATO marcell jacobs la vittoria di marcell jacobs nei 100 m marca marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 1 la vittoria di marcell jacobs nei 100m nei media stranieri 3 marcell jacobs oro a tokyo2020 GIANMARCO TAMBERI E MARCELL JACOBS marcell jacobs al fotofinish marcell jacobs marcell jacobs gianmarco tamberi tokyo 2020 marcell jacobs vince i 100m a tokyo2020 3 MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO