I CONTI ACERBI DELL'INTER - STEVEN ZHANG HA BLOCCATO IL TRASFERIMENTO DEL DIFENSORE DELLA LAZIO: IL SUO STIPENDIO DA 2,2 MILIONI DI EURO ANDREBBE OLTRE IL TETTO IMPOSTO AL MONTE INGAGGI - I TIFOSI NERAZZURRI NON SI DISPERANO: MOLTI NON LO VORREBBERO, PER VIA DELLA SUA FEDE MILANISTA (NEL 2016 HA DICHIARATO: "ERO UN DA FOSSA DEI LEONI", GRUPPO ULTRÀ ROSSONERO) E DI QUEL SORRISO MALANDRINO DOPO IL GOL DEGLI AVVERSARI IN LAZIO-MILAN... - VIDEO

1. INTER, FRENATA DI ZHANG SU ACERBI

Da www.gazzetta.it

francesco acerbi

Non è così certo l'arrivo di Francesco Acerbi all'Inter. Steven Zhang pare non essere convinto dell'operazione che porterebbe il difensore della Lazio in nerazzurro, alzando ulteriormente il monte ingaggi. Il 34enne sarebbe dovuto arrivare domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto da 2,2 milioni di euro con scadenza giugno 2023 dopo che la dirigenza interista aveva trovato un accordo con quella biancoceleste per il prestito gratuito con diritto di riscatto.

CHABOLAH E AKANJI

Sfumate anche le piste Chabolah, che resterà al Chelsea dopo che Tuchel lo ha schierato da titolare contro il Leicester, e Akanji, ancora fuori squadra a Dortmund ma non interessato a ridursi l'ingaggio per un'eventuale cessione. Più facile che possa arrivare all'Inter da svincolato la prossima estate. Anche se, come riporta il Daily Mail, su di lui c'è pure il Leicester, che vorrebbe ingaggiarlo come sostituto di Fofana, in procinto di passare al Chelsea per 82 milioni più bonus.

marusic acerbi

SKRINIAR

Certa invece la permanenza di Milan Srkiniar, come ha confermato Marotta a Dazn: "La settimana scorsa la proprietà ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dal Paris Saint-Germain. Per noi è un elemento molto importante e come tale rimarrà certamente. La loro velata minaccia (di prenderlo a giugno 2023 a parametro zero, ndr.) non scardinerà i valori di un ragazzo serio. Presto avvieremo le discussioni per il rinnovo di contratto per legarlo all'Inter per tanti anni".

acerbi e il sorriso in lazio milan

2. ACERBI: "DA RAGAZZINO ERO UNO DA FOSSA DEI LEONI"

Da www.milannews.it

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore rossonero, Francesco Acerbi, oggi in forza al Sassuolo, ha parlato del Milan: "Mi hanno mandato via, ma al 90% è colpa mia. Pure al 95%. Da ragazzino ero uno da Fossa dei Leoni, partivo da Melegnano con gli amici e andavo a San Siro con la metro: l’ultima gara è stata la semifinale di Champions 2007, Milan-Manchester 3-0. Stavolta però tiferò Juve, dobbiamo andare in Europa. Di Francesco al Milan? Il mister è bravo e merita: per me è pronto".

acerbi spezia lazio selfie con acerbi