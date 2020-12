15 dic 2020 19:55

CONTRO LA SANTIFICAZIONE AUTOMATICA POST-MORTEM - MASSIMO FINI: ''PAOLO ROSSI FU UNO DEI PROTAGONISTI DEL CALCIOSCOMMESSE NEL QUALE NOTI MALVIVENTI SI METTEVANO D’ACCORDO CON I CALCIATORI PER TRUCCARE LE PARTITE. MI COLPÌ IN PARTICOLARE UN EPISODIO… - EPPURE TUTTI OGGI LO DESCRIVONO INNANZITUTTO COME 'UOMO PROBO'. MA SE I CARI ESTINTI SONO SEMPRE ESEMPLARI, COME MAI SIAMO IMMERSI IN UN MONDO DI CANAGLIE?''