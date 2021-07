(DAGO: SCOPRIRE DAI GIORNALI CHE BERRETTINI NON PAGA LE TASSE IN ITALIA PERCHE' HA LA RESIDENZA FISCALE A MONTECARLO NON HA FATTO PUNTO PIACERE NE' A MATTARELLA NE' A DRAGHI)

nicola pietrangeli foto mezzelani gmt 028

Nicola Pietrangeli è tornato a parlare in vista delle Olimpiadi di Tokyo, concentrandosi in particolare sulle speranze del tennis e sul primatista azzurro Matteo Berrettini.

Il recente finalista a Wimbledon, sarà costretto a saltare i prossimi Giochi a causa di un risentimento muscolare. Queste le parole di Pietrangeli: "Nel doppio Berrettini e Fognini potevano fare qualcosa; a Berrettini, giocando come stava giocando adesso, sarebbe spettata una semifinale come minimo.

Quello di cui la gente non si rende conto è quanto sia difficile oggi arrivare in una semifinale di questi tornei. C'è una concorrenza tale, anche perchè ci sono tanti soldi coinvolti, che oggi ammazzano i padri e le madri. Quindi arrivare in una semifinale, specialmente di un Grande Slam, sebbene quest'anno abbiano ridotto i premi per colpa dell'epidemia, non solo è qualcosa di grande, sono 750mila euro..."

matteo berrettini 15

Pietrangeli: "Spero non sia un po' di paura da parte sua"

E sul forfait ai Giochi Olimpici del numero uno italiano del ranking, Pietrangeli ha aggiunto: ""Io spero che non sia, come molti pensano, un po' di paura da parte sua. Avrà un po' di paura come probabilmente molti di questi hanno paura. Perchè lui a Tokyo una bella semifinale secondo me se la portava, se non di più..."

matteo berrettini 13

mattarella santopadre berrettini mattarella berrettini italia inghilterra mario draghi con la nazionale 2 MATTEO BERRETTINI - SERGIO MATTARELLA - VALENTINA VEZZALI - EVELINA CHRISTILLIN

berrettini mattarella chiellini