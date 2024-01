COSA FANNO AL VAR? SONNECCHIANO? - MICHAEL FABBRI E LUIGI NASCA VERRANNO FERMATI DALL'AIA A CAUSA DEGLI ERRORI COMMESSI DURANTE INTER-HELLAS VERONA - IL GOL DEL 2-1 DEI NERAZZURRI ANDAVA ANNULLATO A CAUSA DI UNA GOMITATA DI BASTONI SU DUDA - IN OCCASIONE DELL'1-1 DEI GIALLOBLU', ARNAUTOVIC VIENE STRATTONATO DA HENRY, MA NESSUNO SE NE ACCORGE - C'E' CHI SOSTIENE CHE IL PENALTY DEL VERONA ANDAVA RIPETUTO PERCHE' IL PORTIERE SOMMER NON SI TROVAVA SULLA LINEA, MA IN REALTÀ IL REGOLAMENTO DICE CHE... - VIDEO

1. INTER-VERONA, L'ARBITRO FABBRI E IL VAR NASCA VERRANNO FERMATI

michael fabbri

La direzione di gara di Inter-Verona continua, e continuerà a lungo, a fare molto rumore. In particolare l'operato dell'arbitro Fabbri e del Var Nasca. Secondo quanto si apprende, visto quanto successo in campo e le successive bordate del ds dell'Hellas Sogliano a fine partita, entrambi verranno fermati per le prossime gare. Per l'Aia, nel dettaglio, non aver sanzionato l'intervento di Bastoni su Duda poco prima del gol del 2-1 di Frattesi è stato un errore netto.

[…]

2. INTER-VERONA, MOVIOLA: FABBRI DA HORROR, IL VAR NE INDOVINA SOLO UNA

luigi nasca

Doveva essere il sesto gettone stagionale in A per Piccinini, che era stato scelto dal designatore Rocchi per Inter-Verona. Non nuovo a dirigere le big (quest’anno ha arbitrato già Milan e Juve) il fischietto forlivese era atteso a una prova importante ma ha dovuto dare forfait ed è stato sostituito da Michael Fabbri. Il contestato varista di Genoa-Juve, che non vide il rosso a Malinovskyi e il mani in area di Bani, era stato già riabilitato ma ieri a San Siro è andata ancora peggio, con la complicità di Nasca al Var.

[…]

Inter-Verona, i casi dubbi

gomitata di bastoni su duda 2

[…] Successivamente al 74’ Arnautovic nella metà campo gialloblù a contrasto con Magnani: il difensore del Verona strattona l’avversario con l’austriaco che ha la peggio cadendo a terra. Fabbri lascia proseguire osservando l’azione da pochi passi, evidenziando di lasciar proseguire dopo il recupero del Verona. Un recupero da cui parte il contropiede e che porta il team ospite a pareggiare con Henry: timide proteste dell’Inter per un presunto fallo a inizio azione su Arnautovic, check del VAR ma l’intervento è regolare e la rete del Verona viene convalidata.

Al 93’ proteste sul gol di Frattesi per un contatto precedente tra Bastoni e Duda in area del Verona, il centrocampista ospite lamenta una gomitata da parte del difensore dell’Inter. Check del VAR, le immagini evidenziano il contatto ma la rete viene convalidata. Per proteste viene espulso Lazovic. Al 100’rigore per il Verona con il VAR: Darmian colpisce Magnani sul piede, l’arbitro Fabbri viene richiamato all’on field review e assegna il penalty.

Per Marelli gol Frattesi era da annullare

[…]

CESARI BOCCIA IL VAR NASCA

inter hellas verona 5

Secondo Graziano Cesari l’operato di Nasca, che era al Var, è da bocciare: “Quando Bastoni esce dall’area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio – le parole dell’ex arbitro a Sportmediaset -. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c’è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol”.

inter hellas verona 2

Cesari ha però più di un dubbio anche sulla rete dell’1-1 firmata da Henry, scaturita da un contrasto Magnani-Arnautovic: “Arnautovic afferra inzialmente la maglia di Magnani, ma quando l’austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla sua schiena e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, doveva intervenire il Var”.

[…]

3. INTER-VERONA, SOMMER SI MUOVE PRIMA DEL RIGORE DI HENRY: IL PENALTY ANDAVA RIPETUTO?

inter hellas verona 4

Nella discussa sfida delle 12.30 in scena a San Siro tra Inter e Verona, in occasione del rigore concesso agli scaligeri per fallo di Darmian su Magnani e poi fallito da Henry al 100', il portiere nerazzurro Sommer si è mosso prima del tiro dell'attaccante dell'Hellas. Il rigore andava ripetuto?

inter hellas verona 1

IL REGOLAMENTO - Ecco cosa recita il regolamento nella casistica che vede il portiere essere più avanti rispetto alla linea di porta prima che il giocatore sul dischetto tocchi il pallone: "Se il pallone “manca” la porta o rimbalza dalla traversa o dai pali, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto soltanto se l’infrazione del portiere ha avuto chiaramente un impatto sul calciatore che lo ha eseguito". Difficile dunque valutare se il movimento di Sommer abbia influito o meno su Henry, che ha poi spiazzato l'estremo difensore svizzero colpendo però il palo: il direttore di gara poteva comunque decidere di far ripetere l'esecuzione.

inter hellas verona 3 gomitata di bastoni su duda 1