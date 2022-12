CR7 CERCA CONFORTO DALL'AMICO ANCELOTTI - DOPO L'ELIMINAZIONE DALLA COPPA DEL MONDO, CRISTIANO RONALDO E' TORNATO AD ALLENARSI A MADRID - IL FUORICLASSE PORTOGHESE È STATO AVVISTATO A VALDEBEBAS, IL QUARTIER GENERALE DEL REAL MADRID - POTREBBE ESSERE UN INDIZIO SUL SUO FUTURO?

Da www.tuttosport.it

Archiviata la delusione del Mondiale in Qatar per Cristiano Ronaldo è tempo di pensare al futuro. Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato di un suo possibile approdo all’Al-Nassr, che gli avrebbe garantito 200 milioni di euro l’anno, ancora non è nota la prossima meta del fuoriclasse portoghese.

Ronaldo, allenamento a Valdebebas

Un indizio arriva dalla Spagna. Ronaldo si sarebbe già tornato ad allenare a pochi giorni dalla sconfitta contro il Marocco e secondo Marca il luogo scelto per mantenersi in forma sarebbe un posto che per lui rappresenta casa. Il cinque volte Pallone d'Oro, infatti, si starebbe allenando a Valdebebas, ovvero il quartier generale del Real Madrid, dove CR7 ha giocato dal 2009 al 2018 conquistando cinque Champions League e molto altro prima di passare alla Juventus.

