CR7, CI VUOLE UN FISICO BESTIALE! CRISTIANO RONALDO ESIBISCE LA SUA TARTARUGA: LA FOTO DI LUI IN MEZZO A DUE MASCHIONI IN PALESTRA FA IMPAZZIRE IL WEB – C’E’ CHI LO PARAGONA A HULK, MA PER SIMMETRIA E PERFEZIONE IL PORTOGHESE NON HA NULLA DA INVIDIARE ALL’ATLETA DI LISIPPO O AL DISCOBOLO DI MIRONE - INTANTO CRISTIANO VOLA A MADRID. PER GIOCARE A GOLF: ECCO COME E’ FINITA LA SFIDA

CR7

Cristiano Ronaldo, più in forma che mai. Se ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita...e degli avversari, questo CR7 lo sa bene: sui suoi muscoli non c'è davvero nulla da dire. Bello, possente, statuario...fa bell'effetto sia in copertina ma anche in campo.

Non è puro narcisismo, la cura del corpo è per il campione portoghese soprattutto una questione di lavoro e ogni occasione è buona per metterlo in mostra. Lo fa soprattutto in palestra quando, tra un allenamento e l'altro, si mette in posa. Lo dimostra quest'ultimo scatto social in cui lui e altri due amici posano, fieri dei loro muscoli, davanti all'obiettivo. Uno a destra, l'altro a sinistra e al centro lui, in classica posa da Hulk. E d'altronde, anche sulla tartaruga, molti si troveranno d'accordo nel pensare che Ronaldo non ha bisogno di imitare nessuno: è unico così.

2. JUVE: RONALDO TORNA A MADRID, MA PER GIOCARE A GOLF...

CR7

Vacanza sì, ma sempre con qualche sfida da affrontare, che metta un po’ di pepe anche in questi giorni di relax. Massimiliano Allegri ha concesso 4 giorni di vacanza alla Juventus e Cristiano Ronaldo li sta trascorrendo a Madrid, con alcuni amici. Tra un allenamento e l’altro (ieri ha postato una Instagram Story in palestra, con gli addominali ben in vista) CR7 si sta dedicando anche alla sua nuova passione, il golf. Ha iniziato a praticare questo sport da qualche tempo e se la cava già abbastanza bene, almeno a giudicare dai risultati sul campo.

CR7

CON CR7 NON SI PERDE MAI — Cris ha organizzato una sfida (un’altra delle sue passioni) tra Spagna e Portogallo, da una parte lui e Miguel Paixao, ex compagno di squadra nello Sporting, dall’altra Edu Aguirre, giornalista, e il preparatore atletico Tony Garcia Jimenez. Indovinate un po’ chi ha vinto? Naturalmente la coppia Ronaldo-Paixao, con tanto di foto postata dai perdenti che rendono omaggio ai vincitori.

