UN CT TUTTO D’UN PEZZO - L’ALLENATORE DELLA REPUBBLICA CECA, JAROSLAV SILHAVY, HA DATO LE DIMISSIONI POCHI MINUTI DOPO CHE LA NAZIONALE SI ERA QUALIFICATA PER EURO 2024 - MOTIVO? NON HA GRADITO DI ESSERE STATO MESSO SOTTO ACCUSA PER LE PRESTAZIONI DELLA SQUADRA NEL GRUPPO E (HA VINTO SOLO QUATTRO PARTITE SU OTTO), DOVE È ARRIVATA SECONDA DIETRO L'ALBANIA - NON SOLO: A MENO DI 48 ORE DALLA PARTITA DECISIVA CONTRO LA MOLDAVIA, TRE GIOCATORI DELLA SQUADRA AVEVANO TRASCORSO IL SABATO SERA IN UNA DISCOTECA…