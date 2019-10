DANDOLO NEWS! - A MILANO NON SI PARLA D'ALTRO:DOPO IL PARTITONE INTER-JUVENTUS UN INFOJATO GRUPPO DI CALCIATORI ASSAI FAMOSI (VECCHI E NUOVI) HA AFFITTATO UN INTERO LOCALE IN ZONA MONUMENTALE. CON LORO A SGRANARE I ROSARI UN ESERCITO DI BOMBASTICHE ''MODELLE'' E ''INFLUENCER'' DELL'EST EUROPA. LA NOTTE SI È CONSUMATA TRA CHAMPAGNE, SOLLAZZI SEGRETI E UN NOTISSIMO E SPOSATISSIMO CALCIATORE CHE…

Alberto Dandolo per Dagospia

A Milano non si parla d'altro, sia in quella da bere che in quella delle aule giudiziarie.

La scorsa settimana, dopo il partitone Inter - Juventus, un consistente, vispo e infojato gruppettino di calciatori assai famosi (vecchi e nuovi) ha affittato un intero locale in zona Monumentale. Ma non erano soli. Con loro a sgranare i rosari e a leggere poesie ermetiche un esercito di bombastiche "modelle", "ragazze immagine" e "influencer" in prevalenza russe e delle ex Repubbliche sovietiche.

Le signorine erano in numero doppio rispetto ai signorini. La notte si è consumata tra champagne, sollazzi segreti e "strisciate" di carte di credito ultra gold. A spiccare nel locale il notissimo, amatissimo, sposatissimo ex calciatore ancora in pienissima attività ormonale. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

