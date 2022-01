24 gen 2022 12:09

DAZN FA INCAZZARE I TIFOSI DELLA ROMA CON UN TWEET “PERCULATORIO” DOPO LE DUE RETI DELL’EMPOLI NEL SECONDO TEMPO: CHIARO IL RIFERIMENTO ALLA RIMONTA SUBITA DALLA JUVENTUS – IL DIRETTORE DEL "ROMANISTA" TONINO CAGNUCCI SI RIBELLA: “SECONDO VOI E’ NORMALE QUESTO TWEET?” – REAZIONI AL VELENO: “PROFESSIONALITÀ PARI A ZERO, SERVIZIO TELEVISIVO PESSIMO. NON SI CAPISCE PER QUALE MOTIVO DOBBIAMO PAGARE QUESTI PER VEDERE, PURE MALE, LE PARTITE” – “ GRAN GUSTO COMMERCIALE, CERCATE ALMENO DI FAR ARRIVARE IL SEGNALE, LIMITATEVI ALL’ESSENZIALE”