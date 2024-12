IL DIVORZIO CON ICARDI, LE MINACCE RICEVUTE E LA VERITA’ SUL TRADIMENTO DI CHINA SUAREZ – WANDA NARA HA RACCONTATO ALLA TV ARGENTINA I DETTAGLI DELLA SUA SEPARAZIONE DAL CALCIATORE E HA ANCHE RACCONTATO LA STORIA A TUTTO SESSO CON L-GANTE – “NON È CHE STIAMO PROGETTANDO DI AVERE DEI FIGLI O UNA FAMIGLIA, VOGLIAMO DIVERTIRCI. È UN UOMO ATTENTO, CONOSCE LA MIA STORIA ED È STATO MIO AMICO PER TANTO TEMPO"

Nuove e scottanti rivelazioni di Wanda Nara sul suo controverso rapporto con l'ormai ex marito Mauro Icardi. "Comincerò dall'inizio, dal più brutto. - ha esordito Wanda - Quando sono venuta qui qualche tempo fa (si riferisce alla precedente intervista con Susana Gimenez, ndr) mi avevi chiesto della separazione, ti ho detto che Mauro era in Turchia e io ero qui.

A causa di una situazione che tutti conoscono, sorta diversi anni fa, abbiamo provato a far funzionare la coppia ma c'erano sempre dei cortocircuiti, andavamo, tornavamo, litigavamo. C’erano situazioni molto difficili da affrontare e sempre lo stesso fantasma nel mezzo del matrimonio". Wanda Nara ha confermato il tradimento di Icardi con China Suarez. Tradimento che ha cambiato per sempre la coppia più chiacchierata del mondo del calcio.

Wanda Nara, Icardi e il problema China Suarez

"Parli di China?", ha chiesto subito l'intervistatrice. "Sì prima di quella situazione litigavamo come tutte le coppie - ha risposto la Nara - ma io per tanto tempo non sono venuta in Argentina, mi sono dedicata ai miei figli al 100%. L’ho accompagnato nella sua carriera, avevo lasciato il mio lavoro. Lui non voleva che io lavorassi e mi sono dedicata completamente a lui e alla famiglia.

Quando si è verificata quella situazione, mi sono venute in mente molte cose. Perché l'altra lavorava e si dedicava ai figli mentre io non lavoravo più. Sono scappata nella mia casa a Milano. Lui ha lasciato il calcio, ha lasciato la carriera, ha smesso di mangiare, ha perso 10 chili. Gli ho detto che l'avrei accettato, se avesse scelto quello. Ma come donna mi ha distrutto. Mi ha traumatizzato, ma non per quella donna, è stato per tutto quello che ha generato in me il dire: "Stai notando che lavora, che ha lasciato anche i suoi figli".

Wanda Nara e il legame con China Suarez

La Nara ha poi parlato del suo legame con China Suarez: "In quel momento ho detto a Mauro che volevo separarmi. Ho trovato chat, cose che coinvolgevano i miei figli. Ho superato tutto questo in terapia. Ho deciso di aprirmi, in quel momento lui ha lasciato la carriera. Un'amica non ti fa una cosa del genere ma l'ho aiutata in molte situazioni. Ci salutavamo per i compleanni. Tutto ciò ha generato dentro di me delusione. Sono convinta che sia colpa dell'uomo al 100%, la donna non ha nulla a che fare con questo quando si sposa. Mauro ha pagato quello che doveva pagare, come famiglia abbiamo pagato tutti un prezzo altissimo. I miei figli non capivano perché tutto stava crollando da un giorno all’altro".

Wanda Nara e le minacce di Mauro Icardi

Wanda Nara ha fatto riferimento ai tentativi di ricostruire il suo rapporto con Icardi e al momento in cui ha deciso di smettere di provarci: "Mi ha chiesto perdono, ha negato tutto, abbiamo provato a ricominciare una vita come famiglia. Abbiamo avuto alti e bassi, ma poi mi sono detta: "Voglio essere felice, la mia felicità è il mio lavoro". Così la Nara è tornata in Argentina ma ha ricevuto delle minacce da Icardi, come mostrato in tv con il suo cellulare. Chat in cui a quanto pare lui la ricattava di continuo: "Minacce costanti per tutto il tempo: 'se accetti di fare Masterchef, verrò in questo ristorante con lei' , 'Se accetti questa pubblicità, andrò lì'...Non si può vivere sempre così".

Wanda Nara e l'amore per L-Gante

"Abbiamo tutti contro, famiglie e amici - ha confidato la Nara su L-Gante - "Sono più grande di lui e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”. L'ex moglie di Icardi ha quindi aggiunto che non stanno progettando di allargare la famiglia (smentita dunque la sesta gravidanza): "Se sbaglierò o meno, sono grande. Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci. È un uomo attento, conosce la mia storia ed è stato mio amico per tanto tempo".

