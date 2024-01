DOV’ERA FEDEZ NELLE ORE IN CUI LA MOGLIE CHIARA FERRAGNI VENIVA INDAGATA PER TRUFFA? ERA A GENOVA, AL TEATRO CARLO FELICE, ALLA SERATA RICORDO PER GIANLUCA VIALLI – “NON SMETTERÒ MAI DI ESSERGLI GRATO PER CIÒ CHE HA FATTO PER ME QUANDO HO SCOPERTO DI AVERE UN TUMORE AL PANCREAS. LUI IN QUEL MOMENTO STAVA VIVENDO IL SUO DRAMMA, E…” – L’INFERMIERA CHE SCAMBIO’ VIALLI PER BRUCE WILLIS E L’INCONTRO TOTI-PASCALE… - VIDEO

Dov’era Fedez nelle ore in cui la moglie Chiara Ferragni veniva indagata per truffa? Era a Genova, al teatro Carlo Felice, alla serata ricordo per Gianluca Vialli. Il rapper, col groppo in gola, ha ricordato il suo rapporto con l’ex attaccante della Sampdoria scomparso un anno fa: “Non smetterò mai di essergli grato per ciò che ha fatto per me. Mi è stato vicino nel momento più drammatico della mia vita quando ho scoperto di avere un tumore al pancreas.

Lui in quel momento stava vivendo il suo dramma, e ha trovato del tempo per me”. Fedez rammenta la telefonata di tre ore con Stradivialli: “Non mi è mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Io e Gianluca abbiamo la stessa cicatrice, lui mi mandava messaggi, ci eravamo ripromessi di farci una foto insieme. Quella cicatrice era la nostra forza".

Sul palco, presentati da Ilaria D’Amico e Tommaso Labate, sfilano i protagonisti dello scudetto del '91 della Sampdoria. Ovazione per lo "zar" Vierchowod mentre Marco Lanna rammenta il sogno di Vialli. "Quando diventai presidente della Sampdoria la prima persona che chiamai fu Luca.

Gli dissi che gli avrei lasciato la poltrona se fosse riuscito a esaudire il desiderio di diventare presidente. Aveva grande competenze manageriali. Voleva riportare 30 anni dopo l'epoca d'oro di Mantovani”. Dietro le quinte l’incontro che fa molto “la sera andavamo a Palazzo Grazioli” tra l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, che accompagnava la moglie Paola Turci, e il governatore della Liguria Toti.

Si ride e si piange con la figlia di Vialli, Sofia, che legge alcune testimonianze di Vialli durante il suo periodo trascorso in ospedale, a partire dalle parole dell’infermiera che lo scambiò per Bruce Willis.

L’ex bomber, che quando usciva con i suoi amici faceva finta spesso di essere il famoso attore di Hollywood, stette al gioco: “Lo so non è la prima volta che me lo dicono. Però mi scambiano molto più spesso per un ex calciatore italiano che si chiama Gianluca Vialli". L'infermiera, a quel punto, andò su Google, guardò le foto, e alla fine esclamò convinta. "No, assomiglia di più a Bruce Willis…"

