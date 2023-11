ECCE COMO! LA FAMIGLIA HARTONO, LA PROPRIETA’ PIU’ RICCA DEL CALCIO ITALIANO, SI PREPARA AL SALTO DI QUALITÀ: L’EX BARCELLONA FABREGAS IN PANCHINA E UN MERCATO DA SERIE A GIÀ A GENNAIO – L’HOLLYWOODIANA CENA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA DAL CLUB A VILLA ERBA A CERNOBBIO. SUL PALCO, FRA GLI ALTRI, TYRA BANKS E CRAIG DAVID…

Franco Vanni per repubblica.it - Estratti

i proprietari del como 2

L’impressione è che il gigante si sia svegliato. La famiglia Hartono, la proprietà più ricca del calcio italiano, si prepara a dare quell’accelerata negli investimenti che a Como sognano da anni. il banco di prova potrebbe essere già il mercato di gennaio. Segno del nuovo corso è stata l’hollywoodiana cena di beneficenza organizzata dal club a villa Erba a Cernobbio, per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Quelli che con Luca”, che si occupa di ricerca e cura delle leucemie infantili. Sul palco, fra gli altri, Tyra Banks e Craig David. In platea, il manager plenipotenziario Mirwan Suwarso. Un’occasione per il debutto in società del nuovo tecnico Cesc Fabregas, chiamato in corsa a portare la squadra in Serie A al termine di questa stagione.

thierry henry cesc fabregas 3

Obiettivo Serie A

La lettera rivolta ai presenti dagli Hartono, nel 2022 seconda famiglia più ricca d’Indonesia, cominciava così: “Ribadiamo il nostro impegno non solo per la squadra ma anche per il territorio. (...)La squadra è sesta nella classifica di Serie B, ma ha giocato una partita in meno e vincendo contro il Lecco si porterebbe terzo. L’obiettivo è salire subito in Serie A.

Un calendario difficile

FABREGAS A COMO

L’avventura di Fabregas durerà almeno fino alla fine della stagione. Ma è evidente che il progetto, salvo delusioni, possa diventare di lungo termine. Che l’ambizione della proprietà sia la Serie A già quest’anno non è un segreto.

como calcio 3 i fratelli hartono cesc fabregas al como 1 como calcio 1 FABREGAS A COMO thierry henry cesc fabregas 2

cesc fabregas al como 2

(...)

robert hartono