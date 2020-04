ECCO PERCHE’ LA SERIE A RIPRENDERA’ A INIZIO GIUGNO – 13 CLUB A RISCHIO FALLIMENTO. SE IL CAMPIONATO NON RIPARTE SALTA IL SISTEMA-CALCIO (COME GIA’ AVEVA SPIEGATO GALLIANI) - LUNEDÌ 4 MAGGIO, ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DI SUPERGA, È LA DATA PIÙ CONCRETA PER LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI – "VIPERETTA" INSISTE: "IL CAMPIONATO DEVE FINIRE QUI. MA UNA PARTITA SENZA I TIFOSI, CHE COS'É? MA PERCHÉ?"

Lunedì 4 maggio – proprio la data che in casa Toro rappresenta il 71° anniversario della tragedia di Superga – è la data più concreta per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A, rispettando tutta una serie di misure per prevenire nuovi contagi. Questa l’ipotesi che la Gazzetta dello Sport riporta questa mattina sulla sue colonne. E la ripartenza del campionato sarebbe, tra fine maggio e inizio giugno: il 24 maggio è la previsione più ottimista, il 7 giugno la più lontana, il 31 maggio la più probabile, per concludere il campionato a metà luglio circa. Per quanto riguarda la situazione dei contratti da prorogare è stato ricevuto un assist dalla FIFA ieri pomeriggio, e ora sembrano iniziare a profilarsi i presupposti per concludere la stagione sulla base del fatto che la curva dei contagi da coronavirus in Italia sembra avere iniziato la discesa.

LE IPOTESI – Ovviamente non ci sono ancora certezze, ma la Gazzetta dello Sport inizia a delineare lo scenario che porterebbe alla ripartenza della Serie A. In quest’ottica, la stagione potrebbe terminare a luglio considerate le 13 giornate mancanti per completare il campionato (nel minor tempo possibile sei settimane e mezzo circa), senza dimenticare la Coppa Italia e per alcuni club anche gli impegni europei da decidere ancora se far giocare una volta terminate tutti i rispettivi campionati o incastrare durante la fine della stagione. La situazione in Italia giorno dopo giorno sta migliorando lentamente e – se dovesse continuare così – si potrebbe ipotizzare appunto questo scenario sperando nel contenimento sempre maggiore del virus. Dunque, forse non si naviga più a vista: certamente le istituzioni pallonare sono tutte inclini a concludere il campionato, a differenza di quanto accaduto nel basket.

FERRERO: "QUESTO CAMPIONATO DEVE FINIRE QUI"

Da www.corrieredellosport.it

"Organizziamoci per dire che questo campionato ormai deve finire qui. Lo dico col dolore perché io voglio ricominciare ma solo vedendo il mio stadio che è il più bello del mondo, con i miei tifosi che battono sui loro tamburi". È chiaro e netto nella sua posizione il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervistato dell'emittente televisiva ligure Telenord.

L'emergenza sanitaria del Coronavirus potrebbe costringere a partite a porte chiuse in caso di ripresa del campionato ma il patron doriano dice no a questa ipotesi: "Io ho visto così Sampdoria-Verona e ho avuto un male al cuore a vedere questo silenzio, a non poter esultare perché ditemi come si fa ad andare allo stadio e vedere quella desolazione. La partita senza tifo, ma che partita è? Ma quando vediamo questo derby, con tutti quei colori da una parte e dall'altra, con tutti che suonano, incitano i loro ragazzi, questo è il calcio, questo è lo spettacolo, questo è il mondo, questa è un'ora e mezzo di adrenalina pura. Ma una partita senza i tifosi, che cos'é? Ma perché?", conclude Ferrero.

