23 mag 2024 15:31

FAGIOLI CON LE COTICHE PER SPALLETTI! TRA I 30 CONVOCATI DEL CT VERSO EURO 2024 C’È ANCHE NICOLÒ FAGIOLI TORNATO IN CAMPO DOPO LA SQUALIFICA DI 7 MESI PER IL CASO SCOMMESSE (STIAMO MESSI COSI’ MALE IN MEZZO AL CAMPO CHE "LUCIO", OLTRE A CHIAMARE UNO CHE HA SALTATO QUASI TUTTO IL CAMPIONATO, DA’ UNA CHANCE ANCHE A FOLURUNSHO DEL VERONA E RICCI DEL TORINO) - PRIMA CHIAMATA PER CALAFIORI, C’È ANCHE BELLANOVA. BOCCIATURA PER LOCATELLI E POLITANO - ENTRO IL 6 GIUGNO LA ROSA SARÀ DI 26…