FATTA LA QUATERNA, FAMO 'STA CINQUINA! - AL PROSSIMO EUROPEO CI SARANNO ALMENO QUATTRO C.T. ITALIANI A SEDERSI IN PANCHINA: VINCENZO MONTELLA (TURCHIA), MARCO ROSSI (UNGHERIA), DOMENICO TEDESCO (BELGIO) E FRANCESCO CALZONA, EX VICE DI SARRI E SPALLETTI, CHE SI È APPENA QUALIFICATO CON LA SLOVACCHIA - INUTILE DIRE CHE TUTTI ASPETTANO IL QUINTO, CHE È ANCHE IL PIU' IMPORTANTE: LUCIANO SPALLETTI…

[…] Quattro […] Commissari Tecnici di nazionalità italiana […]prenderanno parte ai Campionati Europei in programma in Germania […] Numero che potrebbe ulteriormente salire qualora anche Luciano Spalletti, alla guida dell'Italia, riuscisse a ottenere il pass per la fase finale della competizione.

VINCENZO MONTELLA - TURCHIA

Diventato Commissario Tecnico della Turchia lo scorso 21 settembre, con due vittorie in altrettante gare da esordiente sulla panchina biancorossa ha conquistato la qualificazione a Euro 2024 con due turni di anticipo.

MARCO ROSSI - UNGHERIA

Alla guida della nazionale magiara dal 2018, il CT italiano ha conquistato la seconda qualificazione consecutiva agli Europei con l'Ungheria con un turno di anticipo grazie al pareggio in extremis contro la Bulgaria.

DOMENICO TEDESCO - BELGIO

Italiano di nascita ma cresciuto in Germania, Tedesco guida la nazionale belga dopo le dimissioni di Roberto Martinez in seguito alla disfatta del Mondiale in Qatar. Da CT ha conquistato la qualificazione con i Diavoli Rossi a Euro 2024.

FRANCESCO CALZONA - SLOVACCHIA

Alla prima esperienza da Commissario Tecnico, l'ex Napoli ha portato la Slovacchia agli Europei per la terza volta nella sua storia.

