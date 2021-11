LE PAROLE DI GIORGIO MICHELETTI IN DIRETTA

Si cresce anche attraverso queste esperienze. Chiudiamola lì. Così per lo meno puoi reagire se vuoi, non in diretta. Determinati atteggiamenti meritano ogni tanto qualche sano schiaffone che se fosse stato dato da piccoli probabilmente li avrebbero fatti crescere più dritti.

Estratto dell'intervista di Elisa Messina per il "Corriere della Sera"

Purtroppo capita spesso nei casi di molestie e violenze: pensare che le vittime hanno una parte di responsabilità nell'aggressione subita. Anche l'atteggiamento del collega in studio, Giorgio Micheletti, che le diceva di non prendersela e di andare avanti è stato molto criticato. L'Ordine dei giornalisti l'ha definito «un comportamento incomprensibile». Lei come l'ha presa?

«Giorgio è un professionista serio. Credo che, lì per lì, non si sia reso conto di quello che stava accadendo. Nel video che circola si sentono solo quelle battute. Ma poi, in studio, si è scusato molte volte e mi ha invitata a raccontare l'accaduto e a denunciare»

