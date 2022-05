25 mag 2022 16:20

FIATO AI TROMBONI - ORA CHE IL MILAN HA VINTO LO SCUDETTO, SALTANO FUORI LE PREVISIONI CANNATE DEI GIORNALISTI SPORTIVI - SCONCERTI HA GIÀ CHIESTO SCUSA PER NON AVER DATO I ROSSONERI COME VINCENTI, MA RISPUNTA PURE UN TWEET DEL 2019 DI PISTOCCHI: "DOPO AVER SCELTO PIOLI, A BOBAN E MALDINI RESTANO SOLO LE DIMISSIONI". BARGIGGIA FACEVA IL FENOMENO: "ESSERE STATI ECCELLENTI GIOCATORI NON SIGNIFICA SAPER FARE I DIRIGENTI. PER LA METÀ DEL LORO STIPENDIO IO…" (MA DATEVI ALL'IPPICA!)