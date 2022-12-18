Da gazzetta.it
L’episodio chiave al 22’: Di Maria entra in area dal lato destro della difesa francese, Dembele lo tocca molto ingenuamente, ma il contatto c’è. Marciniak fischia il rigore, Messi lo trasforma
FLASH! MBAPPE’ E DEMBELE FATEVI IL BIDET – ARGENTINA-FRANCIA 2-0 ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO. NON C’E’ PARTITA: LA SELECCION DOMINA. LA PARTITA SI SBLOCCA DOPO UNA CAPPELLATA DI DEMBELE CHE TOCCA DI MARIA IN AREA: RIGORE TRASFORMATO DA MESSI. POI IL RADDOPPIO DI DI MARIA, L'UOMO CHE DECIDE LE FINALI – DEMBELE E GIROUD SOSTITUITI PRIMA DEL 45ESIMO. ANCHE IL CT FRANCESE DESCHAMPS NON C’HA CAPITO NULLA…-
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L’episodio chiave al 22’: Di Maria entra in area dal lato destro della difesa francese, Dembele lo tocca molto ingenuamente, ma il contatto c’è. Marciniak fischia il rigore, Messi lo trasforma
CRONACHETTE ROMANE - PAOLO BONOLIS, OSPITE NEL SALOTTO DI FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA” RACCONTA UNA STORIELLA DEGNA DEL MIGLIOR GIGI PROIETTI: "L’ALTRO GIORNO ERO IN VIA DELLA FARNESINA. C’ERA UNA MACCHINA FERMA DAVANTI A ME IN ATTESA CHE UN SIGNORE ATTRAVERSASSE LA STRADA. INVECE CHE SULLE STRISCE, L’UOMO SI MUOVEVA IN DIAGONALE. E L’AUTOMOBILISTA: “AHÒ, GUARDA CHE…” – VIDEO
“DOBBIAMO ESSERE PRONTI ALLA RICONQUISTARE LA CRIMEA” – ZELENSKY PUNTA A RIPRENDERSI LA PENISOLA, SOTTO IL CONTROLLO RUSSO DAL 2014: “L'OPERAZIONE IN SÉ NON È ANCORA INIZIATA. QUANDO INIZIERÀ, LO SENTIRETE SICURAMENTE...LA RICONQUISTA INIZIA SEMPRE CON IL DESIDERIO. CREDO CHE CI SIA UN INIZIO - DOBBIAMO INTRODURRE UN TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER COLORO CHE HANNO PROVOCATO LA GUERRA E VORREMMO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI PAESI DEL MONDO SOSTENESSE QUESTA RISOLUZIONE…”
L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…
ALTRO CHE PARADISO MULTIETNICO: L’OLANDA HA MOLTI PROBLEMI CON L’INTEGRAZIONE - DIETRO ALLA FACCIATA INCLUSIVA DI AMSTERDAM, SI NASCONDONO EMARGINAZIONE ECONOMICA E PROBLEMI DI SICUREZZA – UNA SERIE DI OMICIDI COMMESSI DA ESTREMISTI ISLAMICI E L’ENTRATA IN PARLAMENTO DEL PARTITO “DENK”, ACCUSATO DI ESSERE UNO STRUMENTO DELLA POLITICA TURCA, HANNO ALIMENTATO L’ISLAMOFOBIA E...
E' FINITA! 'GANAMOS!' 'GRACIAS PULGA MESSI!' – PARTONO I FESTEGGIAMENTI IN ARGENTINA IN ARGENTINA PER LA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO DA PARTE DELLA SELECCION - A BUENOS AIRES LA GENTE SCOPPIA IN LACRIME IN STRADA – LA PREMIAZIONE: ENZO FERNANDEZ MIGLIOR GIOVANE EMILIANO MARTINEZ MIGLIOR PORTIERE, MBAPPE CAPOCANNONIERE E MESSI MIGLIOR GIOCATORE… - VIDEO
CAFONALINO DYLANIANO – AL MAXXI ARRIVA LA MOSTRA “RETROSPECTRUM”, CHE CELEBRA IL GENIO DI BOB DYLAN AL DI LÀ DELLA MUSICA. OLTRE CENTO LAVORI DI FRA DIPINTI, DISEGNI, SCULTURE, SCELTI DAL CURATORE SHAI BAITEL – DEBUTTO DA PADRONE DI CASA DEL NEOPRESIDENTE ALESSANDRO GIULI. AVVISTATI ANCHE CARLO FELTRINELLI, LAURA DELLI COLLI, LORENZA FOSCHINI E MARCO MOLENDINI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SVACCATI PER LE FESTE – TRA PANETTONI, TORRONE, BRINDISI E SCORPACCIATE VARIE, CHI SI ABBUFFA TROPPO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO POTREBBE TROVARSI SULLA BILANCIA FINO 5 CHILI IN ECCESSO – IL PROBLEMA È LA DISPONIBILITÀ DI DOLCI E SCHIFEZZE VARIE IN GIRO PER CASA, MA CI SONO ANCHE DEI FATTORI PSICOLOGICI A GIOCARE LA LORO PARTE – PER CERCARE DI CONTENERE L’APPETITO DA NATALE ALLA BEFANA, BASTA SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI TRUCCHETTI...