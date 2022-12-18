FLASH! MBAPPE’ E DEMBELE FATEVI IL BIDET – ARGENTINA-FRANCIA 2-0 ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO. NON C’E’ PARTITA: LA SELECCION DOMINA. LA PARTITA SI SBLOCCA DOPO UNA CAPPELLATA DI DEMBELE CHE TOCCA DI MARIA IN AREA: RIGORE TRASFORMATO DA MESSI. POI IL RADDOPPIO DI DI MARIA, L'UOMO CHE DECIDE LE FINALI – DEMBELE E GIROUD SOSTITUITI PRIMA DEL 45ESIMO. ANCHE IL CT FRANCESE DESCHAMPS NON C’HA CAPITO NULLA…

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Da gazzetta.it 

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L’episodio chiave al 22’: Di Maria entra in area dal lato destro della difesa francese, Dembele lo tocca molto ingenuamente, ma il contatto c’è. Marciniak fischia il rigore, Messi lo trasforma

 

 

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L’UTILE A ME, IL DILETTEVOLE PURE, AI DIPENDENTI UN CETRIOLO - A GOLDMAN SACHS CON 3 MILIARDI DI UTILI PREPARANO QUATTROMILA LICENZIAMENTI – NEL 2021, CON LE VACCHE GRASSE POST-COVID, LA BANCA HA ASSUNTO MIGLIAIA DI PERSONE PROMETTENDO BONUS E STIPENDI STELLARI – MA ORA L’INFLAZIONE E L’AUMENTO DEI TASSI HANNO FATTO CALARE I PROFITTI A “SOLI” 3 MILIARDI - ALTRE BANCHE STANNO FACENDO LO STESSO, COME MORGAN STANLEY CHE HA TAGLIATO 1.600 POSTI – E’ IL CAPITALISMO AMERICANO: I DIPENDENTI SONO CARNE DA MACELLO…

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