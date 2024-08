FLOP OLIMPICO! LA 4X100 MISTA DI NUOTO, CON DUE CAMPIONI OLIMPICI SU QUATTRO (CECCON E MARTINENGHI), FUORI DALLA FINALE. IL COMMENTATORE RAI LUCA SACCHI, EX NUOTATORE, ATTACCA CECCON (CHE NON SI PRESENTA AI MICROFONI): “ORRIBILE SUPERFICIALITÀ. UN CAMPIONE OLIMPICO DOVEVA DARE DI PIÙ” - MARTINENGHI LO DIFENDE: "HA AVUTO DEI PROBLEMI. STAMATTINA AVEVA DETTO DI ESSERE MOLTO STANCO E DI AVER DORMITO MOLTO POCO” – GLI AZZURRI PRENDANO ESEMPIO DAL NUOVO CANNIBALE DEL NUOTO, IL FRANCESE MARCHAND, QUATTRO ORI…

thomas ceccon

Due campioni olimpici ai nastri di partenza, Thomas Ceccon nel dorso e Nicolò Martinenghi nella rana. Altri ottimi atleti come Giacomo Carini nei 100 farfalla e Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Eppure la staffetta 4×100 mista dell’Italia, campione del mondo nel 2022, bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo, è rimasta incredibilmente fuori dalla finale. Eliminata in semifinale col sesto tempo e a nulla è servita la squalifica della Spagna, che ha fatto avanzare gli Azzurri in quinta posizione: per il raffronto complessivo dei tempi con l’altra batteria, gli Azzurri hanno chiuso in nona posizione, primi degli esclusi.

Flop staffetta, la delusione di Luca Sacchi in diretta

Una delusione immensa. Incontenibile. Che Luca Sacchi, commentatore d’eccezione per la Rai, un tipo senza troppi fronzoli e molto schietto, ha etichettato subito con termini piuttosto pesanti. “Una grandissima delusione, che macchia un’Olimpiade cominciata benissimo e che si chiuderà col ricordo di questo insuccesso. Abbiamo ancora Quadarella, Paltrinieri, qualche cartuccia da sparare, ma la verità è che in questo finale di Olimpiadi ci accompagnerà il pensiero di questa eliminazione imprevista”. Quindi un attacco piuttosto diretto a Thomas Ceccon, partito contratto (e comunque terzo al termine della sua frazione): “Orribile superficialità. Un campione olimpico doveva dare di più“.

Prova insufficiente per Ceccon, che non parla alla Rai

nicolo martinenghi giorgia meloni thomas ceccon

Ai microfoni Thomas Ceccon, solitamente guascone e sua volta sempre estrememante diretto, non si è presentato. Il campione olimpico dei 100 dorso ha disertato il tradizionale appuntamento con la giornalista Rai Elisabetta Caporale, in preda alla delusione e – presumibilmente – al nervosismo. Nella zona riservata alle interviste di rito si è invece accomodato l’altro campione olimpico, Nicolò Martinenghi, che il suo lo aveva fatto nei 100 rana, riportando in linea di galleggiamento la Nazionale italiaana – seconda posizione – prima delle ultime due frazioni, in cui sulla carta Carini e Miressi prevedibilmente avrebbero potuto perdere qualcosina.

nicolo martinenghi giorgia meloni parigi 2024

La spiegazione di Martinenghi: “Thomas non era al top”

Così Nicolò Martinenghi in diretta Rai: “È sempre un po’ dispiacere quando si manca un risultato così importante, ci mettiamo molto amore e per questo sono ancora più grandi le delusioni. Personalmente ho dato quello che potevo, sia ieri in mista mista che oggi. Sono molto rammaricato, perché sono convinto che saremmo stati in grado di difendere il bronzo”. Quindi la difesa di Ceccon: “Ha fatto i 200 dorso in più, non ci ho ancora parlato ma stamattina aveva detto di essere molto stanco e di aver dormito molto poco. Ma la staffetta si fa in quattro, non è mai colpa di uno o di un altro. Spiace tantissimo, però nel nuoto succede”.

giorgia meloni a casa italia pranza con nicolo martinenghi Nicolò Martinenghi Nicolò Martinenghi

thomas ceccon oro alle olimpiadi di parigi 2024 1 thomas ceccon oro alle olimpiadi di parigi 2024