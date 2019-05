Francesco Persili per Dagospia

“Così non va bene, non è una questione di tennista istrionico, qui siamo andati oltre”. L’inviato di Striscia, Jimmy Ghione, commenta la scenata di Kyrgios che ha abbandonato l’incontro con Casper Ruud dopo aver lanciato una sedia in campo. L’australiano ha perso la testa mentre era sotto nel terzo set.

Non si è fatto mancare nulla: ha litigato con uno spettatore, ha litigato con uno spettatore, ha scagliato una racchetta per terra prima della follia finale. Squalificato dal torneo, ora rischia un lungo stop. “Io mi ricordo le gesta di McEnroe ma questo è troppo, non ci siamo proprio. Un campione deve dare l’esempio ai più giovani, perché un domani – e parlo da tennista – in un circolo uno si sente legittimato a prendere la sedia e a lanciarla in campo…”

