LA FRECCIATONA DI FOGNINI A SINNER (MA PURE A BERRETTINI E MUSETTI): “IO SPORTIVO RESIDENTE IN ITALIA” - IL TENNISTA PUBBLICA SU INSTAGRAM UNA BUSTA DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE PER RICORDARE CHE LUI LE TASSE LE PAGA IN ITALIA (A DIFFERENZA DEI SUOI 3 COLLEGHI CHE HANNO LA RESIDENZA A MONTECARLO) – JANNIK: “A MONTECARLO LA COSA PIÙ BELLA È CHE CI SONO TANTI TENNISTI CON CUI TI PUOI ALLENARE, TANTI CAMPI, TANTE STRUTTURE, MI SENTO A CASA, HO UNA VITA NORMALE”

Da ilnapolista.it

Fabio Fognini oggi ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra la busta verde dell’Agenzia delle Entrate e scrive: “Salve, io cittadino italiano. Sportivo residente in Italia”. Fa sapere che lui le tasse le paga in Italia. Evidente frecciata a Sinner, Berrettini e Musetti che hanno la residenza a Montecarlo.

Sinner: «Non cambio residenza, resto a Montecarlo» (gennaio 2024)

Sinner ha vinto gli Australian Open ed è diventato un eroe, forse un super eroe, come ha detto Tomba, ma non si dimentica il fatto che lui abbia la residenza a Montecarlo e che non paghi le tasse in Italia.

Franco Fava, mezzofondista italiano degli anni Settanta nonché storico collaboratore del Corriere dello Sport, ha scritto al Corriere della Sera – alla rubrica delle lettere di Aldo Cazzullo – sul caso Sinner e residenza fiscale a Montecarlo. «Il Coni convochi alle Olimpiadi chi paga le tasse».

Jannik Sinner ha risposto alla domanda se fosse disposto a cambiare la sua residenza: “Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera col mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco. La cosa più bella è che ci sono tanti tennisti con cui ti puoi allenare, tanti campi, tante strutture, mi sento a casa, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi”

