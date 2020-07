FUMO DI ZANIOLO - LA VERITÀ SULLA SIGARETTA E SULLA DISCOTECA. IL CLUB GLI RIMPROVERA DI NON AVER RISPETTATO IL DISTANZIAMENTO – IL TALENTINO GIALLOROSSO HA CHIARITO ALLA SOCIETÀ DI NON ESSERE UN FUMATORE INCALLITO E DI AVER SOLO “ASSAGGIATO” LA SIGARETTA DELLA FIDANZATA. QUANTO ALLA PRESUNTA SUPERFICIALITÀ DEL COMPORTAMENTO, ZANIOLO HA SOTTOLINEATO CHE NEI RISTORANTI ALL’APERTO A ROMA LA MASCHERINA NON VIENE USATA QUASI DA NESSUNO (E QUESTO È VERO) – VIDEO

Roberto Maida per www.corrieredellosport.it

Un video amatoriale, un piccolo braciere che si accende, la musica, l’assembramento. In pochi secondi di riprese che si sono diffusi in giornata sul web, Nicolò Zaniolo ha involontariamente sollevato un nuovo polverone mediatico.

Il popolo degli utenti si è diviso tra quelli che hanno puntato il dito contro il campione che fuma sigarette in un locale e coloro ne hanno sottolineato la giovane età e il sacrosanto diritto a vivere liberamente il proprio tempo libero. La maggioranza, alla fine, era dalla sua parte. [...]

La difesa

Interpellato dalla Roma, Zaniolo ha chiarito di non essere un fumatore incallito. E di aver solo “assaggiato” la sigaretta della fidanzata, che quindi non poteva essere classificata tra i soggetti a rischio Covid. Naturalmente però la società gli ha raccomandato una maggiore cautela nelle uscite pubbliche, soprattutto notturne, per non alimentare il chiacchiericcio attorno al suo nome.

Quanto alla presunta superficialità del comportamento, Zaniolo ha sottolineato che nei ristoranti all’aperto a Roma la mascherina non viene usata quasi da nessuno (e questo è vero). I dirigenti, che sono già preoccupati per la sovraesposizione mediatica e per il sovraccarico di pressione sulle spalle del ragazzo, lasceranno decantare l’episodio e non prenderanno provvedimenti disciplinari.

