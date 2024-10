IL GENOA E’ NEI GUAI – LA CRISI SENZA FINE DEL FONDO USA "777 PARTNERS" CHE RISCHIA IL FALLIMENTO COINVOLGE ANCHE IL CLUB ROSSOBLU’ CHE VA VERSO LA CESSIONE - L'AD BLASQUEZ: "IL GRUPPO NON ESISTE PIÙ”- UN PORTALE NORVEGESE HA SVELATO CHE "777 PARTNERS" È STATA GIÀ SFRATTATA DAGLI UFFICI DI MIAMI, NEWPORT E LONDRA E CHE LO YACHT E L'AEREO DEL CO-FONDATORE JOSH WANDER SONO STATI MESSI IN VENDITA, CON UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI POCO INFERIORE AI 22 MILIONI DI DOLLARI…

Da sportmediaset.mediaset.it

genoa 777 partners zangrillo

Il rapporto tra il fondo statunitense 777 Partners e il mondo del calcio è ormai agli sgoccioli e anche il Genoa potrebbe presto avere una nuova proprietà. Lo aveva preannunciato l'ad Andres Blasquez nei giorni scorsi, dichiarando che il club è ufficialmente in vendita, lo confermano le ultime notizie provenienti da oltreoceano. Il gruppo multiproprietà attraverso il quale 777 Partners deteneva partecipazioni in vari club europei ha cessato di esistere come entità operativa e diversi suoi asset sono sul mercato.

"Johannes Spors è il Group Sporting Director del gruppo, ma in questo momento il gruppo non esiste più - le parole di Blasquez riportate da Il Secolo XIX -. Spors non so cosa farà, in questo momento non c'è un gruppo dove fare il direttore".

ZANGRILLO

La crisi della holding di Miami è ormai all'apparenza irreversibile e il rischio di un fallimento si fa sempre più concreto. Il portale norvegese Josimar ha svelato che 777 Partners è stata già sfrattata dagli uffici di Miami, Newport e Londra e che lo yacht e l'aereo del co-fondatore Josh Wander sono stati messi in vendita, con una valutazione complessiva di poco inferiore ai 22 milioni di dollari.

Il fondo A-Cap, che con oltre due miliardi di dollari immessi nel gruppo risulta esserne il principale finanziatore, ha preso in carica i club calcistici e ha affidato a Banca Moelis il compito di valutarne l'eventuale vendita. Nel mese di maggio lo stesso A-Cap, sempre secondo Il Secolo XIX, avrebbe preso in prestito 40 milioni di dollari da GD Luma, del co-proprietario del Chelsea Todd Boehly, a un tasso d'interesse altissimo: il 46%. È stato tuttavia smentito il coinvolgimento del patron dei Blues nell'acquisizione del Genoa, nonostante gli ottimi rapporti che intercorrono tra lui e Blazquez.

genoa 777 partners

Situazione simile, ma già in rapida evoluzione per altri due club della galassia 777: Red Star, club parigino che milita in Ligue 2, è vicino alla cessione a Steve Pagliuca, co-presidente dell'Atalanta e azionista di maggioranza del club bergamasco. Trattative già avviate anche per la cessione dello Standard Liegi, anche se i problemi di bilancio della società belga stanno rallentando il passaggio di consegne. Nella stessa situazione del Genoa è invece in questo momento l'Hertha Berlino, attualmente ancora a caccia di acquirenti.

joshua wander 3 joshua wander 2 joshua wander 6