14 feb 2022 13:59

GRAVINA SA DI GIOCARSI LA POLTRONA SULLA QUALIFICAZIONE AL MONDIALE - "IL 20 MARZO STOP ALLA SERIE A PER DARE PIÙ SPAZIO ALLA NAZIONALE" – IL PRESIDENTE FIGC TIRA UNA STOCCATA A DE LAURENTIIS: “IO SONO PER LA MODERNIZZAZIONE E LE RIFORME, ALTRI PER L’IMMOBILISMO, COME PER LE MULTIPROPRIETÀ” - SULLO "SPEZZATINO TV": "CAPISCO LE ESIGENZE DELLE TELEVISIONI, MA GLI ASCOLTI NON SONO BUONI. UNA VERIFICA ANDREBBE FATTA"