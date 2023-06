GUARDIOLA, LA MISSIONE TRIPLETE CONTINUA – IL MANCHESTER CITY LIQUIDA LO UNITED CON DUE GEMME DI GUNDOGAN (MA SULLA SECONDA RETE C’E’ LA COMPLICITA’ DI DE GEA) E CONQUISTA LA COPPA D'INGHILTERRA: DOPO LA VITTORIA DELLA PREMIER MANCA SOLO LA CHAMPIONS PER IL “TREBLE” – GUARDIOLA: “SAPPIAMO CHE DOBBIAMO VINCERE IN EUROPA PER IL RICONOSCIMENTO CHE MERITIAMO. PENSIAMO ALL'INTER. SABATO SARÀ LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE NELLA STORIA DI QUESTO CLUB” - VIDEO

Due su tre. Nel segno di Ilkay Gündogan, il capitano autore di una doppietta, il City completa la seconda tappa verso il triplete prendendosi 2-1 a Wembley il primo derby di Manchester di sempre che vale l’FA Cup. E ora punta Istanbul, la finale di Champions contro l’Inter di sabato prossimo, per entrare nella leggenda.

La vittoria in coppa, la seconda dell’era Guardiola dopo quella del 2019, è più che meritata, perché i campioni d’Inghilterra hanno controllato dall’inizio alla fine, pur senza giocare una delle loro partite migliori. Lo United, punto dopo 12” dal gol più veloce di sempre in una finale della storica coppa inglese e rientrato in partita al 33’ con un rigore di Fernandes, chiude con questa sconfitta quella che resterà la stagione della sua rinascita, una che Ten Hag avrebbe preferito però coronare con la vittoria della seconda coppa stagionale e l’idea di aver impedito ai rivali la corsa al triplete, riuscito nel calcio inglese solo allo United di Ferguson versione 1999.

Gündogan è l’eroe di questo nuovo trionfo del City. Non solo perché solleva l’FA Cup, ricevuta dalle mani del principe William, come aveva fatto due settimane fa col trofeo della Premier, ma per la strepitosa doppietta con cui infila De Gea prima a inizio gara e poi nel prologo del secondo tempo. Il capitano gioca con eleganza e consapevolezza, riesce sempre a fare la cosa giusta e si conferma in forma strepitosa anche sottoporta. A ispirarlo è stato Kevin De Bruyne, geniale nelle sue giocate e impeccabile come John Stones, devastante in mezzo al campo.

Pep ha vinto ancora. Altro giro, altro trofeo per lo spagnolo, vittorioso in FA Cup con il Manchester City. Una doppietta di Gundogan ha regalato a Guardiola l'ennesimo trofeo della sua gestione inglese, ma c'è poco tempo per festeggiare. Il 10 giugno sarà chiamato alla finale di Champions contro l'Inter a Istanbul. Queste le sue parole: "Sono felice di aver vinto la FA Cup, ce la siamo meritati. Ma sappiamo che dobbiamo vincere in Europa per il riconoscimento che meritiamo. Pensiamo all'Inter, ora. Sabato sarà la partita più importante nella storia di questo club".

