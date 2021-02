HOMO FABER! LA VITA DA ROMANZO TRA NUOTO, RADIO, DISCOTECHE DI FABER CUCCHETTI, DECANO DEI DJ – L’ESORDIO ALL’ALIBI IN MEZZO AI "GAY CON BAFFI E PANTALONI DI CUOIO" E LE NOTTI A CAPRI CON LA SORELLA DI PEPPINO DI CAPRI CHE FACEVA LA CASSIERA (“MI TRATTAVANO COME UNO SGUATTERO”) - “DIMENSIONE DANCE” NELL’83, PRIMO PROGRAMMA DI MUSICA MIXATA IN RADIO, E LA LEZIONE DI SCRATCH A "DOMENICA IN" - LA RINASCITA A SANTO DOMINGO - "MARCO TRANI? ERAVAMO I DUE PIÙ IMPORTANTI, MA TRA NOI NON C’ERA RIVALITÀ. IO PENSAVO A LANCIARE I DISCHI, LUI ERA UN ARTISTA AL CENTO PER CENTO” – VIDEO