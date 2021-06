INGHILTERRA-GERMANIA VALE UNA FINALE: PER CHI VINCERA’ STASERA SI APRE UN’AUTOSTRADA NEL TABELLONE – IL PROFETA MOURINHO: "VINCERANNO GLI UOMINI DI SOUTHGATE 2-1” – POI RIVELA QUALE E’ LA SUA FINALE DEI SOGNI - GLI INGLESI TEMONO LA LEGGE DI LINEKER: “IL CALCIO È 22 UOMINI CHE RINCORRONO UN PALLONE PER 90 MINUTI E ALLA FINE VINCE LA GERMANIA” – L'INGHILTERRA NON BATTE I TEDESCHI IN PARTITA SECCA DALLA FINALE DEL MONDIALE 1966 (E PURE LI’, PARLIAMONE). E’ ANCHE LA SFIDA DELLA MEGLIO GIOVENTÙ…

“Inghilterra-Germania? Stasera, per me, è la semifinale degli Europei”. Josè Mourinho a talkSport ha previsto che gli uomini di Gareth Southgate vinceranno 2-1. Lo Special One è convinto che l'Inghilterra abbia un’autostrada verso la finale di Wembley dell'11 luglio nel caso di vittoria contro la Germania. L'Inghilterra, nei quarti, affronterebbe la Svezia o l'Ucraina e in semifinale la vincente tra la Danimarca o la Repubblica Ceca. La finale dei sogni di Mou? Neanche a dirlo, Inghilterra-Italia. “Sarebbe lo scenario perfetto per me”. Quanto è furbinho, Mourinho…

Inghilterra Germania vale una finale e non è un luogo comune. Perché lo dice la storia - non solo quella calcistica - e perché il tabellone di Euro 2021, da quella parte, sembra un' autostrada per chi vincerà stasera.

La rivalità ha radici antiche ma quello che conta è il futuro. C' è la meglio gioventù: Foden, Saka, Sancho, Bellingham, Musiala, Havertz, Sané.

Sono anche i protagonisti di storie incredibili: Musiala è un tedesco di passaporto inglese, Havertz ha regalato la Champions League al Chelsea, Jadon Sancho aspetta di essere riportato in patria grazie ai 90 milioni di euro che il Manchester United ha offerto al Borussia Dortmund.

Gli inglesi vorrebbero dare ragione ai Lightning Seeds, quelli di «Football' s coming home»: se la loro Nazionale arriverà in fondo avranno giocato sei partite su sette a Wembley. Un bel vantaggio.

Temono però la legge di Lineker: «Il calcio è 22 uomini che rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince la Germania».

L' Inghilterra non batte i tedeschi in partita secca dalla finale del Mondiale 1966: il 4-2 con il gol non gol. Poi sono arrivate le sconfitte ai rigori di Italia '90 e Euro 1996 (fu il c.t.

Southgate a sbagliare il penalty decisivo) e l' 1-4 negli ottavi di finale a Sudafrica 2010.

Southgate, così, ha provato l' esorcismo: «Il passato non conta: i miei calciatori sanno cosa è successo, ma vivono soltanto il presente e non saranno influenzati. Contro la Germania possiamo scrivere la storia». Non sa se potrà contare su Mount e Chilwell, passati dall' isolamento Covid-19: «Devo vedere come stanno psicologicamente». Spera che finalmente si sblocchi Harry Kane, che fin qui non ha ancora segnato.

La Germania non ha convinto e il c.t. Low sarà sostituito da Flick alla fine del torneo.

Nell' ultimo allenamento si sono rivisti Rudiger e Gundogan, anche se il centrocampista dovrebbe lasciare il posto a Leon Goretzka, che è stato l' eroe del pareggio nel finale contro l' Ungheria che ha evitato alla Germania l' eliminazione. Goretzka è diventato anche il simbolo dei tifosi tedeschi progressisti per le dichiarazioni anti-Orbán e per l' esultanza con il cuore davanti alla curva ungherese, che per tutta la partita aveva intonato cori omofobi contro i calciatori avversari.

Kane e Neuer porteranno al braccio una fascia con i colori dell' arcobaleno. È probabile che tutte e due le squadre si inginocchino prima del fischio di inizio, secondo la procedura di «Black Lives Matter». Può piacere o no, ma il mondo va avanti. Almeno per gli uomini (e calciatori) di buona volontà.

