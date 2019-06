ITALDONNE AL BACIO - "SIAMO AI QUARTI, CA...SPITA!", L’URLO DI AURORA GALLI CHE POI SPIEGA LA SUA ESULTANZA (VIDEO) – IL SUO BACIO ALLA SORELLA CON IL COMMENTO EPICO ALLA PAGINA DEI 'SOCIALISTI GAUDENTI' SU FB - “E’ INUTILE CHE CONTINUIATE A DIRE CHE E’ LA SORELLA. L’ABBIAMO CAPITO E LA COSA NON FA CHE ECCITARCI DI PIU’” – LA “RECITA” DELLA BOLDRINI CHE FINGE ENTUSIASMO: MEJO DELLA MARCHESINI (VIDEO) - AI QUARTI LE AZZURRE TROVERANNO L’OLANDA - VIDEO

LE TRE MIGLIORI AZZURRE

italia cina 7

Alessandra Bocci per gazzetta.it

L'Italia batte 2-0 la Cina negli ottavi del Mondiale femminile. Le migliori

GIACINTI

Il gol che fa subito capire alla Cina il tempo che fa. Svelta ad approfittare della palla lasciata vagante dopo che il portiere cinese ha abbattuto la Bartoli. Tempi giusti, ma anche tanto lavoro per le compagne. Le cinesi non riescono a limitarla.

galli 1 bacio sorella

GUAGNI

Non è bello definire mostro una ragazza, ma passiamo sopra questi luoghi comuni: la Guagni è veramente un mostro in difesa ed è brava a far ripartire l'azione. Con determinazione e tecnica.

GALLI

aurora galli

La ragazza del destino. Subito in palla contro le giamaicane, subito dentro il match anche con le cinesi che venivano descritte come avversarie difficili, ma sono state travolte nel secondo tempo.

aurora galli giacinti cartello valentina giacinti valentina giacinti italia cina 5