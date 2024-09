JORGE MARTIN SALUTA E SE NE VA – NEL GP DELL’INDONESIA DEL MOTOMONDIALE, LO SPAGNOLO DELLA DUCATI, PARTITO DALLA POLE, DOMINA E TRIONFA DAVANTI AD ACOSTA – BAGNAIA È TERZO DOPO UNA RIMONTA, MA SCIVOLA A -21 DAL LEADER DELLA CLASSIFICA – OTTIMA GARA PER FRANCO MORBIDELLI E MARCO BEZZECCHI, CHE HANNO CHIUSO DIETRO A PECCO... – VIDEO

Estratto dell’articolo di Giusto Ferronato per www.gazzetta.it

Grande riscatto per Jorge Martin. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha rimediato all'errore della Sprint di sabato e in Indonesia ha dominato e vinto il GP, ricacciando indietro Pecco Bagnaia che torna a 21 punti di distacco nella classifica della MotoGP. Confermato anche dopo le indagini della direzione gara che ha lasciato il 2° posto a Pedro Acosta, autore di una grande gara che lo ha portato al secondo posto.

Dopo il traguardo era stata annunciata investigazione dello spagnolo per la pressione delle gomme irregolare, ma dalle verifiche è emerso che la colpa è da attribuirsi a un cerchio danneggiato. Acosta si è dunque tenuto il secondo posto e Bagnaia resta a 21 punti da Martin.

Ottima gara anche per Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che hanno chiuso dietro a Bagnaia. Sfortunato Enea Bastianini, caduto al 21° giro quando era terzo e in rimonta su Martin e Acosta. Fuori con la Ducati in fumo Marc Marquez. Incidente al via della gara nelle retrovie: coinvolti e ritirati Jack Miller, Luca Marini, Aleix Espargaro e Alex Marquez.

Per Martin è la terza vittoria in gara del 2024, decisamente un momento indicato per tornare al successo che mancava dal GP di Francia. Con questo successo, infatti, Martinator, autore di un GP consistente, di velocità e gestione, ha rimandato indietro Bagnaia che ha disputato una gara in rimonta, senza però mai poter sperare nella vittoria perché dalla sesta posizione la risalita si è limitata al podio. [...]

[...] Niente da fare per Marc Marquez, appiedato a metà gara da un problema meccanico con perdita d'olio e principio d'incendio sulla sua Ducati e Fabio Di Giannantonio, che ha regalato un bel duello di sorpassi con Marquez prima di scivolare rovinosamente. Rovinosamente come Jack Miller, che al via, dopo la prima curva, nel cambio di direzione è scivolato finendo contro Alex Marquez e coinvolgendo anche Luca Marini e Aleix Espargaro. Ha tenuto alta la bandiera dell'Aprilia Maverick Vinales, sesto.

