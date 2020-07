GO WEST (KANYE) – IL RAPPER NEL PRIMO COMIZIO IN VISTA DELLA CANDIDATURA ALLE PRESIDENZIALI USA SCOPPIA A PIANGERE: "HO QUASI UCCISO MIA FIGLIA, VOLEVO CHE MIA MOGLIE, KIM KARDASHIAN, ABORTISSE" – KANYE, CHE INDOSSAVA UN GIUBBOTTO ANTI-PROIETTILE, HA SPIEGATO DI NON ESSERE CONTRARIO ALL'ABORTO E ALLA PILLOLA DEL GIORNO DOPO, MA CHIEDE CHE LO STATO DIA UN MILIONE DI DOLLARI ALLE DONNE INCINTE PER PORTARE A TERMINE LA GRAVIDANZA – VIDEO