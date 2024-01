TRA I LAVORI PIU’ STRESSANTI DEL MONDO, OLTRE ALL’ALLENATORE DELLA ROMA, C’E’ ANCHE IL SEGRETARIO DEM – ELLY E’ GIA’ FINITA NEL TRITACARNE TRA FRONDE INTERNE, POLEMICHE CON CONTE (È DAVVERO IPOTIZZABILE PENSARE A UNA ALLEANZA DI GOVERNO CON CHI HA OPINIONI DIVERSE SULLA GUERRA IN UCRAINA?) E L’OMBRA DI GENTILONI - IL TIRO ALLA SCHLEIN SOMIGLIA AL FUOCO AMICO SUBITO DA RENZI, ZINGARETTI E LETTA - MA TUTTE QUESTE GRANE LA POVERA ELLY LE HA VISTE ARRIVARE?

Federico Geremicca per la Stampa - Estratti

Secondo il sito americano Carrer cast, la classifica dei lavori più difficili e stressanti al mondo sarebbe fatta più o meno così: militare, pompiere, pilota di aereo, agente di polizia... e via elencando. Manca del tutto il mandato di segretario del Pd (e onestamente: anche di premier donna, in un Paese maschilista e rissoso come il nostro) ed è chiaramente un errore: come pensa, probabilmente già da un po', la stessa Elly Schlein.

Le ultime 48 ore, del resto, ne sono state la milionesima conferma: e che la sua alter ego (o prima diarca, come si comincia a sussurrare) non abbia navigato certo acque più tranquille, è solo una parzialissima consolazione. Intorno alla Schlein, infatti, è come montata un'improvvisa tromba d'aria che ha prima frullato e poi resi evidenti i nodi che stavano arrivando al pettine: con i sindaci (i cacicchi di dalemiana memoria...) per la questione dell'abuso d'ufficio, con qualche governatore di peso per la faccenda del terzo mandato, con un pezzo di partito (e di opinione pubblica) per la frenata a proposito di armi e Ucraina, con l'ostile Conte circa una sua ipotetica candidatura alle Europee...

In più, quando il vento ti tira dritto in faccia, non solo i fatti certi diventano un problema: lo diventano anche quelli incerti. Come è accaduto per alcune dichiarazioni di Paolo Gentiloni, che ieri ha annunciato che sta per tornare a casa, in Italia (ma su questo nessun dubbio era possibile) e che non torna per fare il pensionato (anche questo augurabile e prevedibile). Eppure, tra i democratici (meglio: nel quartier generale dei democratici) si sono subito materializzati sospetti, interrogativi e qualche speranza: torna per puntare alla segreteria del Pd. Non conosciamo la reazione dell'ex premier di fronte a tale suggerimento: possiamo solo immaginarne la preoccupazione...

Ed il tiro alla Schlein somiglia sempre più al fuoco amico subito da Renzi, Zingaretti, Letta...

Alcune delle polemiche che circondano la segretaria del Pd, è vero, non sono di grande spessore: ma altre, invece, appaiono strategiche, addirittura fondanti.

Per esempio: è davvero ipotizzabile, sensato, pensare ad una alleanza di governo con chi (il Movimento Cinquestelle) ha opinioni diverse su una questione dirimente come la guerra in Ucraina? O ancora: che confronto si intende condurre con leader (Calenda e Renzi) che su un terreno delicatissimo come la giustizia non fanno che votare come la destra di governo? Certo, qualcuno potrebbe rispondere: ma nemmeno il centrodestra è davvero compatto sul che fare per l'Ucraina, se solo si pensa alle magliette pro-Putin di Salvini o al Berlusconi che a due giorni dal voto politico spiegava agli italiani (negli studi di Bruno Vespa) che i russi volevano solo sostituire Zelensky con delle "persone perbene".

Il più evidente, forse, è aver smarrito la radicalità (chiarezza) che ne aveva contraddistinto i primi passi. Diciamo la verità: tecniche cervellotiche come le astensioni incrociate - e per di più su un tema rovinoso come la guerra - si pensava potessero appartenere ad un altro mondo, diciamo passato, non certo a quello di Elly Schlein...

Un anno fa, dopo la vittoria alle primarie di febbraio, si lasciò andare a qualche ironia. "Non ci hanno visto arrivare", spiegò in maniera un po' irridente: è vero, fu una sorpresa. Elly Schlein era felice, non avendo mai nemmeno sfiorato la poltrona di segretaria pd. Ora, fedelissimi e simpatizzanti custodiscono una speranza: che lei, invece, tutte queste grane le avesse viste arrivare. Non fosse così, sarebbe un problema. E le elezioni di primavera potrebbero davvero diventare le sue forche caudine...

