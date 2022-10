LAZIO, DOPPIA BEFFA! LA SQUADRA DI SARRI VIENE RIBALTATA DALLA SALERNITANA CHE FA TRE GOL NELLA RIPRESA E PERDE MILINKOVIC CHE VIENE AMMONITO: ERA DIFFIDATO, SALTERÀ IL DERBY - PROPRIO PER CERCARE DI PRESERVARLO, SARRI AVEVA DECISO DI NON SCHIERARLO CON LA SALERNITANA: PRECAUZIONE INUTILE… - LA SUPER GIOCATA DELL'EX CANDREVA CHE REALIZZA IL GOL DEL PARI CON UN PALLONETTO - L'ATALANTA FA DUE GOL ALL'EMPOLI ED E' SECONDA (IN ATTESA DEL MILAN)

La Salernitana sbanca a sorpresa l'Olimpico, andando a vincere 3-1 in rimonta, con gol tutti nella ripresa. La Lazio, che non perdeva dal 3 settembre (contro il Napoli), si prepara così nel peggiore dei modi ad affrontare una settimana fondamentale, che la vede impegnata giovedì in casa del Feyernoord nella sfida decisiva per il suo cammino in Europa League e domenica all'Olimpico nell'atteso derby con la Roma. Sarri lascia in panchina Milinkovic Savic, diffidato, puntando su Luis Alberto titolare. La scelta è giusta. Dopo una serie di occasioni tra cui il palo di Pedro, la Lazio passa in vantaggio al 41' con Zaccagni lanciato a rete da una verticalizzazione perfetta proprio dello spagnolo.

LA RIPRESA — Sembra tutto facile per i biancocelesti, ma nel secondo tempo la storia cambia. Al 51' è l'ex Candreva ad inventare una super giocata e con un pallonetto supera Provedel interrompendo a 621 minuti la sua imbattibilità (ora è terzo nella storia del club dietro a Marchegiani e Orsi) e firmando il pareggio. Sarri inserisce Milinkovic e leva Luis Alberto, la Lazio si scopre e la Salernitana ne approfitta più di una volta e al 68' trova un clamoroso vantaggio con il destro di Federico Fazio. Le brutte notizie per i biancocelesti non finiscono qui: al 72' infatti l'arbitro Manganiello ammonisce Milinkovic Savic: era diffidato, salterà il derby. La Lazio è nervosa, sbaglia troppo e al 76' arriva anche il gol del 3-1 di Dia.

