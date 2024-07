“ALLENARE LA NAZIONALE? SONO RESTIO” – CARLO ANCELOTTI NON CI PENSA NEMMENO DI INFILARSI NEL GINEPRAIO AZZURRO. E TE CREDO: VISTO IL LIVELLO DEI GIOCATORI, RISCHIA DI FARE UNA FIGURACCIA ANCHE IL MIGLIOR ALLENATORE DEL MONDO - “PREFERISCO IL LAVORO CHE SI FA CON IL CLUB, PERCHÉ MI PIACE AVERE IL TEMPO DI MIGLIORARE, CRESCERE GIORNO PER GIORNO, E QUESTO CON LA NAZIONALE SAREBBE DIFFICILE. NON SO QUANDO SMETTERÒ, QUANDO IL REAL NON MI VORRÀ PIÙ DECIDERÒ. FERMARMI? NON LO SO…”

«Non so quando smetterò, quando il Real non mi vorrà più allora deciderò cosa fare. Fermarmi? Non lo so, da una parte vorrei vivere di più la mia famiglia e viaggiare, dall'altra se ancora avrò entusiasmo sicuramente ci sarà la spinta per continuare». Carlo Ancelotti, ospite del Giffoni Film Festival in collegamento video, parla di futuro, passato e presente, tra Nazionale, Europeo e Real Madrid.

«Allenare la Nazionale? Sinceramente sono restio. Preferisco il lavoro che si fa con il club, perché mi piace avere il tempo di migliorare, crescere giorno per giorno, e questo con la Nazionale sarebbe difficile».Tante le curiosità da parte dei ragazzi, alle quali l'allenatore non si è sottratto, come sulla squadra alla quale è rimasto più legato: «Milan e Real Madrid», la sua risposta «perché sono quelle nelle quali sono stato più tempo e dove mi sono sentito a casa. Qui a Madrid la squadra è proprio come una famiglia».

Mentre su Jude Bellingham ha detto: «A soli 21 anni ha mostrato carattere e grande passionalità, e ha dalla sua anche la genetica. Secondo me un grande campione non è solo allenamento, che sicuramente aiuta, ma è soprattutto genetica».

E, proprio a proposito dell'Europeo, ha aggiunto: «È stato un Europeo poco intenso. Molte squadre sono arrivate stanche perché avevano terminato il campionato da poco. Per il motivo opposto Austria e Svizzera hanno corso di più ma ha vinto meritatamente la Spagna perché ha giocato da squadra, sapendo sfruttare al meglio i tanti giovani di talento affiancandoli a vecchi campioni». […]

