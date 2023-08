“AMANTINO MANCINI E TOTTI LITIGARONO PER ME" – ROBERTA PEDRELLI, CURVACEA SPEAKER DI CENTRO SUONO SPORT, A CIAMPINO HA MESSO LA SCIARPA DELLA ROMA AL COLLO DI LUKAKU SCATENANDO IL DELIRIO SUI SOCIAL – IN PASSATO E’ STATA FIDANZATA CON AMANTINO MANCINI: “UNA GRANDISSIMA DELUSIONE. NON E’ FINITA PERCHE’ ANDAI A LETTO CON TOTTI, ANCHE SE LITIGARONO PER ME. UN GIORNO FRANCESCO FECE UNA BATTUTA IN MIA PRESENZA, CHE IO RIPORTAI A MANCINI PER ESSERE SINCERA COL MIO RAGAZZO, E LUI…”

Ecco le parole in chiave giallorossa di Roberta Pedrelli, la famosa ex di Mancini (un tempo calciatore della Roma, ora al Milan), 29 anni, mamma da nove mesi, appassionata di moda e di lingue straniere, con un passato da ballerina a Piazza Grande e a Buona Domenica e il sogno di approdare al Grande Fratello.

Lo senti ancora Mancini?

“No, anche perché ci siamo lasciati bruscamente. Come ho già ripetuto più volte, mi ha lasciata lui, facendomi rimanere malissimo. È stata una grandissima delusione. Era come un figlio per i miei genitori e non si è mai degnato di andarli a salutare dopo la nostra separazione. Non è finita per una questione di tradimenti, lui è tornato con la sua ex, si è sposato ed è felice così”.

Da quando vi siete lasciati non è più lo stesso in campo. Ci hai mai pensato?

“Evidentemente gli portavo fortuna… Scherzi a parte, non ho idea del perché abbia avuto questo calo. Non me lo so spiegare, ma lui ha sbagliato, sputando sul piatto dove ha mangiato, preferendo l’Inter”.

Con Ilary Blasi?

“Non ci siamo mai presentate. A questo proposito ci tengo a dire una cosa…”.

Prego.

“Quando Francesco ed Alessandro (Totti e Mancini, ndr) discussero, finendo per non parlarsi per alcuni mesi, si scrisse molto e a sproposito sui giornali. Qualcuno raccontò che andai a letto con Francesco e che la mia storia con Alessandro finì proprio per questo episodio. Niente di più falso.

È vero, lo ammetto, litigarono per me. Un giorno Francesco fece una battuta in mia presenza, che io riportai successivamente ad Alessandro per essere sincera col mio ragazzo, e lui la prese malissimo. Non fu una cosa grave, sapete com’è Francesco? È romano, è una persona schietta e gli piace scherzare. Io e Francesco, però, non ci siamo mai sfiorati. Ci tengo a sottolinearlo, anche per Ilary che non sarà stata contenta di leggere una storia simile. E poi sai cos’è successo quando ci siamo lasciati io ed Alessandro?”.

No, cosa?

“Che Alessandro si è riavvicinato immediatamente a Francesco, dando così agli altri la sensazione che davvero ci fosse qualcosa sotto, e invece non c’era niente”.

Cassano era il migliore amico di Mancini ai tempi della Roma.

“Vero, ad Antonio voglio un bene dell’anima, anche se quando mi sono lasciato con Alessandro non l’ho più sentito. Gli danno sempre dell’ignorante, ma non è uno stupido. Anzi…”.

Nel suo libro ha dichiarato di aver avuto seicento donne. Possibile?

“Beh, diciamo che a Trigoria e dintorni aveva i suoi movimenti...

