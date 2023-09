“È ARRIVATO IL MOMENTO DI DIRE A NICOLA PIETRANGELI CHE HA ROTTO I COGLIONI” – LA VERSIONE DI ADRIANO PANATTA DOPO L’INTERVISTA A CAZZULLO SUL "CORSERA" DELL’EX CAPITANO PIETRANGELI – “NON L’HO MAI TRADITO. LE CRITICHE ALLA DOCU-SERIE "UNA SQUADRA"? LUI SVILISCE TUTTO E TUTTI. PORTA RANCORE E HA UN EGO SPROPOSITATO. E' UNO CHE DISSE A GIANNI RIVERA: SEI FORTUNATO CHE NON HO SCELTO DI GIOCARE A PALLONE..." - PIETRANGELI DICE CHE NON L’HA INVITATO ALLA FESTA PER I 70 ANNI: “MA NON C’ERA NEANCHE BERTOLUCCI. NON POSSO STARE DIETRO ALLE PATURNIE DI NICOLA...”

«Aridagli...». Pare di vederlo, Adriano Panatta, a bordo piscina dell’omonimo Tennis club a Treviso con l’intervista di Aldo Cazzullo a Nicola Pietrangeli sul Corriere in grembo, e gli occhi al cielo.

Adriano, alla soglia dei 90 anni Nick Pietrangeli ha due chiodi fissi: Licia Colò e lei.

È che quando diventi molto anziano, perdi la memoria. La verità è stata raccontata nella docu-serie Una Squadra di Procacci, che Nicola svilisce. Ma lui svilisce tutto e tutti, è una vita che lo fa».

La trasferta in Cile, la maglietta rossa contro Pinochet, la Davis conquistata nel ‘76: i temi di un’esistenza.

«Io capisco che possa confondere, in quel contesto storico, un gesto politico per una sceneggiata: lo conosco. La maglia rossa non la capì nessuno, incluso Pietrangeli. Mimmo Calopresti ne fece un bel film. Capisco che possa inciampare nell’obbrobrio di mettere sullo stesso piano Allende e Pinochet: lo conosco. Dice che ho le gambette come Berrettini, vabbé. Avendo avuto 1400 donne sarà stanco però ha ancora la voglia di far sapere a tutti che è stato il più forte e il più bello. È arrivato il momento di dire a Nicola, con simpatia e senza giri di parole, che ha rotto i coglioni».

Come un fiume carsico sotterraneo scorre affetto, però.

«Massì, a Nicola gli si vuole bene, spero campi altri 90 anni però ha scocciato con questo modo di porsi. Il suo, più che affetto, sembra rancore. Non è mai stato tenero né con me né con i miei compagni di Davis: a me questo non piace. Io non ho mai messo in piazza le mie storie e i miei successi, parlo bene di tutti, soprattutto delle donne: è la mia legge. Ma come regalo per i 90 anni glielo dico: Nicola caro, sei stato il più figo però a un certo punto bisogna rendersi conto che verremo dimenticati».

L’ha invitata alla cena di gala, l’11 settembre al Circolo Canottieri Roma?

«Sì ma non andrò: non posso. Faremo una cosa insieme a Bologna con la squadra del ‘76, durante la Davis».

Rivendica di avervi portati in Cile, contro tutto e tutti.

«È vero, si battè tantissimo, gliel’abbiamo riconosciuto mille volte, è stato detto e ridetto. Lui ha sempre questo atteggiamento e non ci fa bella figura: vuole il merito di tutto ma quella Davis, a Santiago, la vinsero i giocatori in campo. Io ho 73 anni, dirigo un circolo, non posso stare dietro alle paturnie di Nicola né far polemica ogni volta...».

Pietrangeli dice che non l’ha invitato alla festa per i 70 anni.

«Ma non era una festa, era una cena! Io, mia moglie Anna, i miei figli riuniti a Forte dei Marmi. Non c’era neanche Paolo Bertolucci!».

Dice che lei, Adriano, per lui figlio unico era un fratello.

«Io un fratello e una sorella ce li ho. Mio fratello di tennis è Paolo: siamo cresciuti insieme. Ma Nicola l’ho frequentato da adulto. Anche la nostra rivalità è un film nella sua testa: sarà durata un anno, ne abbiamo 17 di differenza! Lo sconfissi agli Assoluti del ‘70, è finita lì. Poi l’ho ritrovato in Davis come capitano».

Dice che si sente tradito.

«Aridagli. Io non avevo il potere di esonerare nessuno, la verità è che Nicola c.t. dopo la Davis non lo voleva più nessuno, dal presidente Galgani ai giocatori. Era diventato insopportabile e indifendibile. Bitti Bergamo è arrivato dopo. Ma che sta a dì?».

Sembra che non riesca ad accettare di essere stato destituito dai suoi ragazzi.

«Nicola ha un ego spropositato. È uno che ha detto a Rivera: sei fortunato che io non abbia giocato a pallone... Però non riesco a volergli male».

Dice che una sera, a Cortina, lei pianse sulla sua spalla.

«Forse gli ho detto che mi era dispiaciuto, di certo non ho mai pianto sulla spalla di nessuno. Né mi sono scusato: scusarmi di che, poi?».

Ma è così bello arrovellarsi nell’impossibilità di arrivare a una risposta che accontenti tutti.

«Spero di eguagliare il suo record di longevità, però basta. Le grandi imprese dello sport non danno l’immortalità. Tutto finisce e passa. Ed è giusto che sia così».

