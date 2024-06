3 giu 2024 17:15

“AVETE UN GRANDE ALLENATORE, POTETE SCENDERE IN CAMPO PER VINCERE, DIVERTENDOVI” – DOPO LE POLEMICHE, TOTTI E’ DIVENTATO UNO SPALLETTIANO DI FERRO ED ESALTA IL CT DURANTE LA VISITA A COVERCIANO INSIEME A GIANCARLO ANTOGNONI, ROBERTO BAGGIO, ALESSANDRO DEL PIERO, GIANNI RIVERA – LA BATTUTA AGLI AZZURRI: “OGNUNO DI LORO DEVE PRENDERE UN PEZZO DI OGNUNO DI NOI? MA ALLA FINE, SE COSÌ FOSSE, CHI CORRE?” – ROBERTO BAGGIO SU PELLEGRINI: “PUÒ ESSERE IL 10 GIUSTO PER QUESTA ITALIA" (COME MAI "LA GAZZETTA" NON HA SCRITTO NULLA SULLA VISITA DEI FANTASTICI 5?) - VIDEO