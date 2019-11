“IL CAMBIO DI SARRI? NON MI PIACE ESSERE SOSTITUITO MA LO CAPISCO. E’ DA UN MESE CHE NON STO BENE” – CR7 TENDE LA MANO AL TECNICO DOPO LA SOSTITUZIONE NELLA SFIDA CONTRO IL MILAN: “NESSUNA POLEMICA, NON SONO AL 100%. HO CERCATO SOLO DI AIUTARE IL CLUB” - CRISTIANO RONALDO PER SCUSARSI CON I COMPAGNI E CHIUDERE IL CASO PORTA LA JUVE A CENA

Da sportmediaset.mediaset.it

cr7 sarri

Caso chiuso. Dopo le parole distensive nei confronti di Sarri, Cristiano Ronaldo vuole chiarire anche con tutti i compagni della Juve. Per questo motivo, secondo La Repubblica, il portoghese ha in mente di portare tutti i compagni a cena a Torino. Una serata per chiudere l'argomento dopo la rabbia per la sostituzione contro il Milan che l'aveva portato ad abbandonare lo Stadium ancora prima del triplice fischio finale.

Mercoledì è in programma l'incontro con Maurizio Sarri per la ripresa degli allenamenti. Dal ritiro del Portogallo, però, CR7 ha sentito alcuni compagni e ha organizzato la cena prima del match con l'Atalanta che si giocherà sabato sera. Il gruppo Juve è compatto

cr7

CR7

Da gianlucadimarzio.com

Segna anche contro il Lussemburgo - il numero 99 della sua carriera col Portogallo - e vola a Euro 2020. Il protagonista è uno solo: Cristiano Ronaldo. Che nel post partita ha voluto commentare anche il suo stato fisico, gettando acqua sul 'fuoco' divampato dopo Juventus-Milan, quando aveva lasciato l'Allianz Stadium qualche minuto prima del fischio finale perché sostituito da Sarri.

"E' sempre un orgoglio per me rappresentare la mia Nazione, non cambierei la mia Nazionale - e nazionalità - con nessun'altra: siamo come minimo nella top 3 del mondo. E' fantastico aver ottenuto la qualificazione a Euro 2020. Ci abbiamo creduto fino alla fine, sapevamo che serviva vincere attraverso il gioco, oggi poi abbiamo giocato in un campo di patate. Sono molto felice. Sarà il mio quinto Europeo.... sono davvero molto felice!".

cr7 portogallo

Ronaldo poi va nello specifico dei fatti. "Nelle ultime tre settimane sono stato limitato fisicamente, nessuna polemica, non volevo creare polemica... ovviamente sapete che a me non piace essere sostitutito ma nelle ultime tre settimane non sono stato al meglio della forma. Nella mia carriera non ho mai avuto gravi infortuni, generalmente gioco 50/60 partite, però ultimamente sto avendo qualche fastidio. Il club sapeva che ero limitato, qualcuno avrebbe dovuto dire qualcosa, soprattutto l'allenatore oppure io stesso, però sapete che non sono solito parlare molto con la stampa che in questo caso ha creato molta polemica dove non era necessario.

Ho tentato di aiutare la Juventus anche giocando da infortunato, con orgoglio, anche perché avevamo partite importanti da disputare: l'Inter è a soli due punti. Essere sostituito non piace a nessuno. Ma lo capisco, non stavo bene, come non ero al 100% in queste due partite ma era importante esserci e qualificarci a Euro 2020. L'importante, come sempre, è vincere, sia con la Juventus sia con il Portogallo”.

CR7 STAMPA PORTOGHESE CR7 cr7 45